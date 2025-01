veja o horário da partida, onde assistir ao vivo e prováveis escalações

Atual líder do Campeonato Alagoano 2025, o Centro Sportivo Alagoano recebe o Murici na tarde deste sábado (18), às 16h, no Estádio Rei Pelé, em jogo válido pela terceira rodada, mas somente o segundo a ser disputado pelo time marujo. Na última jornada, o Azulão venceu o jogo contra o Igaci por W.O.

Com a mesma pontuação do Penedense, o CSA lidera a primeira fase pelo saldo de gols, com seis a favor e nenhum sofrido, depois de abrir a competição ganhando de 3 a 0 do CSE e do resultado contabilizado pela desistência da Raposa do Agreste (3×0).

Já o Murici vai tentar a primeira vitória do campeonato, após começar perdendo para o time de Penedo e ter concedido o empate em 2 a 2 dentro de casa contra o Coruripe. Durante a semana, o Verdão demitiu o técnico Flávio Barros e trouxe de volta Alyson Dantas, que vai comandar o elenco contra o CSA.

O árbitro da partida será Márcio dos Santos Oliveira. O trio de arbitragem ainda conta com Rondinelle dos Santos Tavares, assistente 1, e Maria de Fátima Mendonça, assistente 2.

Veja a seguir as escalações prováveis:

CSA

Formação provável: Georgemy; Cedric,Wanderson, Betão e Enzo; Gustavo Nicola, Buga e Brayann; Gustavinho, Guilherme Cachoeira e Tiago Marques (Igor Bahia);

Técnico: Higo Magalhães.

Islan e Roberto (lesão muscular) estão fora da partida.

Murici

Formação provável: Gustavo; Scottinni, Alex, Gabriel e Carlinhos; Tauan, Matheus Sabiá e Edinho; Xabala, George e Júlio César;

Técnico: Alyson Dantas.

O lateral-esquerdo Herick está suspenso, devido ao cartão vermelho recebido no jogo contra o Coruripe.

Transmissão

O jogo será transmitido ao vivo na tela da TV Pajuçara a partir das 15h30. A bola rola às 16h com a narração de César Pita, comentários de Paulo Victor Malta e Bruno Protasio na reportagem.

A partida também será transmitida pelo time do Pajuçara Futebol Clube, da Rádio Pajuçara FM, na rádio (103,7) e no YouTube (sem imagens do jogo).

Campeonato Alagoano é na TV Pajuçara

A TV Pajuçara/Record, em acordo com a Federação Alagoana de Futebol (FAF), transmite os jogos do Campeonato Alagoano em 2025. As partidas na TV aberta serão sempre aos sábados, às 16h (de Brasília).

Você também acompanha a cobertura completa do estadual no TNH1 e na Rádio Pajuçara FM. Clique aqui e confira todos os detalhes.