veja os números de público e renda nos três jogos da 1ª rodada

Finalizada a primeira rodada do Campeonato Alagoano, a Federação Alagoana de Futebol divulgou os boletins financeiros dos três jogos realizados na abertura da competição.

Em Penedo, 1.473 torcedores estiveram presentes para assistir à vitória do Penedense por 1 a 0 sobre o Murici. O público pagante foi de 769 torcedores, enquanto outros 580 tiveram gratuidade e mais 124 crianças compareceram ao evento, contabilizando 704 não pagantes. A bilheteria gerou R$ 15.400,00 de renda bruta, e o time da casa teve déficit de R$ 509,95 no primeiro jogo no Alfredo Leahy.

No Rei Pelé, o Azulão registrou público pagante de 2.900 torcedores para um total de 3.488 presentes na vitória sobre o CSE por 3 a 0. O clube marujo arrecadou R$ 59.980,00 e ficou com lucro líquido de R$ 15.152,95.

No Gérson Amaral, o Coruripe levou 1.278 torcedores ao estádio no empate sem gols com o ASA. O Hulk informou que 1.073 pessoas pagaram ingresso e 205 entraram com gratuidades. O Alviverde somou R$ 12.360,00 com a bilheteria, mas ficou no prejuízo em R$ 1.952,90 após ter as despesas com a partida.

A primeira rodada teve 4.742 pagantes nos três jogos e média de 1.580 por partida. Já no público presente o número geral foi de 6.239 torcedores e média de 2.079 por confronto.

Como o Igaci desistiu de disputar a competição, a partida entre CRB e Igaci, que seria na primeira rodada, foi cancelada e o Galo somou três pontos na tabela no placar de 3 a 0 pelo W.O. Todos os demais clubes também terão esse placar nos jogos contra o Igaci.

Público e renda da 1ª rodada do Campeonato Alagoano 2025:

Penedense 1×0 Murici: clique aqui para ver o borderô

CSA 3×0 CSE: clique aqui para ver o borderô

Coruripe 0x0 ASA: clique aqui para ver o borderô

*As informações foram retiradas dos borderôs disponibilizados no site oficial da Federação Alagoana de Futebol.