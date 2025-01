Veja quanto as 22 apostas de Alagoas ganharam na quadra de Mega-Sena

O concurso 2815 da Mega-Sena foi sorteado na noite dessa terça-feira, 15, e premiou 22 apostas feitas em Alagoas. Os jogos acertaram a quadra e levaram pouco mais de R$ 1,2 mil. Não houve vencedor no prêmio principal, que acumulou e vai pagar R$ 38 milhões nesta quinta-feira, 16. As dezenas sorteadas foram 05 – 20 – 28 – 38 – 50 – 53.

De acordo com a Caixa Econômica Federal, 38 bilhetes cravaram a quina e faturaram R$ 75.919,13, enquanto 3.288 jogos da quadra ganharam R$ 1.253,44.

As 22 apostas de Alagoas saíram para as seguintes cidades: Arapiraca (2), Atalaia (1), Boca da Mata (1), Coruripe (1), Delmiro Gouveia (3), Maceió (12), Palmeira dos Índios (1) e Santana do Ipanema (1).

As apostas para o próximo concurso podem ser feitas até as 19h (horário de Brasília) do dia do sorteio, nas casas lotéricas credenciadas pela Caixa em todo o país, ou pela internet. No caso das lotéricas, os estabelecimentos podem fechar antes das 19h. O jogo simples, com seis dezenas marcadas, custa R$ 5.