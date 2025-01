Velho conhecido do futebol alagoano volta a disputar o estadual

Na tarde desta sexta-feira (17), o Murici anunciou o retorno do técnico Alysson Dantas. O treinador trabalhou no clube em 2024 e chegou à terceira fase da Copa do Brasil naquela temporada.

Alysson Dantas assinou o contrato até o final da temporada. Ele já se apresentou e comandou o treino desta terça (17).

O técnico chega para o cargo antes ocupado por Flávio Barros, demitido na última quinta-feira (16).

Com um ponto, o Murici ainda não sabe o que é vencer no Alagoano. Na partida de quarta (15), o alviverde chegou a abrir 2 a 0 contra o Coruripe, mas cedeu o empate na etapa final.

Alysson Dantas já comanda a equipe no jogo deste sábado (18) contra o CSA, no Rei Pelé, às 16h (de Brasília). A partida será transmitida com imagens na TV Pajuçara/RECORD, além de ter cobertura do TNH1 e Pajuçara FM.