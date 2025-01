Vídeo da pesagem do UFC 311 – MMA Fighting

Na pesagem do UFC 311, todos os 28 lutadores do card de luta do UFC de sábado sobem na balança na sexta-feira em Los Angeles, e o MMA Fighting tem transmissão ao vivo do evento, que você confere acima.

Na luta principal, o campeão peso leve do UFC, Islam Makhachev e Arman Tsarukyan não terão que pesar mais do que 155 quilos para a luta pelo título.

O vídeo oficial da pesagem do UFC 311 começa às 12h horário do leste dos EUA.

O vídeo cerimonial da pesagem do UFC 311 começa às 19h horário do leste dos EUA.

Confira abaixo os resultados da pesagem do UFC 311.

Cartão principal (ESPN + PPV às 22h ET)

Islam Makhachev vs. Arman Tsarukyan

Merab Dvalishvili vs. Umar Nurmagomedov

Jiri Prochazka vs. Colina Jamahal

Beneil Dariush vs. Renato Moicano

Kevin Holanda vs. Reinier de Ridder

Preliminares (FX/ESPNews/ESPN+/Disney+ às 20h horário do leste dos EUA)

Payton Talbott vs. Raoni Barcelos

Jailton Almeida vs. Serghei Spivac

Bogdan Guskov vs. Billy Elekana

Grant Dawson x Diego Ferreira

Preliminares (FX/ESPN+/Disney+ às 18h ET)

Zachary Reese x Azamat Bekoev

Carol Rosa vs. Ailin Perez

Rinya Nakamura vs. Muin Gafurov

Ricky Turcios vs. Bernardo Sopai

Tagir Ulanbekov x Clayton Carpenter