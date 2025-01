Vídeo mostra momento em que dupla apanha de motoboys após tentativa de furto em Arapiraca

Uma dupla suspeita de tentativa de furto foi presa depois de ser espancada por motoboys no Centro de Arapiraca, na noite dessa sexta-feira (03). Os jovens foram cercados e agredidos por um grupo de homens, e depois levados para a delegacia por policiais militares. O TNH1 teve acesso ao vídeo do momento da pancadaria. Veja abaixo:

Como as imagens acima mostram, os motoboys usam capacetes para golpear os suspeitos, e também dão chutes e socos. Um suposto autor do crime segura um martelo, mas não reage, e tenta escapar dos golpes. O outro cai no chão, mas se levanta e tenta correr para escapar.

Segundo uma testemunha, uma moto estava estacionada no local e os suspeitos tentaram forçar a ignição com uma faca para furtar o veículo. Eles foram impedidos pelos motoboys e logo as cenas de violência tiveram início. As lojas estavam fechadas no momento da confusão.

As pessoas que agrediram os suspeitos relataram aos PMs que uma mobilete parada a metros de distância do local era da dupla. Porém, a polícia, pelos dados do veículo, entrou em contato com o proprietário e ele confirmou que também foi vítima de furto.

Os dois suspeitos foram levados para a delegacia e autuados por tentativa de furto.