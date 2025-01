Vinis indicados ao Grammy de seus artistas favoritos

A TMZ pode cobrar uma parcela das vendas ou outra compensação dos links desta página.

Faltam apenas duas semanas para o Grammy Awards… e não há melhor momento para atualizar todos os indicados. Que melhor maneira de fazer isso do que com algumas novidades em sua coleção de vinis!

Este ano, os artistas indicados ao prêmio de Melhor Álbum vêm de diversas origens – do puro pop ao country e ao jazz improvisado – garantindo que há algo para todos amarem. Quer você queira acompanhar o último lançamento de inspiração country de Beyoncé ou ouvir um novo lado de André 3000, você capturará a experiência auditiva completa ao escolher um vinil.

Vaqueiro Carter | Beyoncé

Beyoncé mais uma vez dominou as indicações ao Grammy com seu lançamento mais recente, “ Vaqueiro Carter .”

Como seu oitavo álbum de estúdio, “Cowboy Carter” se tornou o terceiro álbum mais indicado na história do Grammy. Com 11 indicações da Recording Academy, concorre tanto para Álbum do Ano quanto para Melhor Álbum Country. Seu single “Texas Hold ‘Em” também foi indicado para Canção do Ano, Gravação do Ano e Melhor Canção Country. E no geral, Bey agora se tornou o artista mais indicado na história do Grammy, com 99 indicações.

Um fã de Beyoncé escreveu: “Cowboy Carter em vinil é um verdadeiro deleite! A qualidade do som é fantástica, capturando todos os elementos da música, desde os vocais profundos até as melodias comoventes. tenho para qualquer fã de country ou americana, recomendo para uma experiência auditiva atemporal!”

O Departamento de Poetas Torturados | Taylor Swift

Os superfãs de Taylor Swift vão adorar esta edição limitada em vinil de “ Departamento de Poetas Torturados .”

O álbum indicado ao Grammy rendeu a Taylor seis indicações da Recording Academy, incluindo Álbum do Ano – tornando-a oficialmente a artista feminina mais indicada nessa categoria. O álbum também concorre a Melhor Álbum Pop Vocal, enquanto seu single “Fortnight” concorre a Canção do Ano e Gravação do Ano.

“A edição de 2 LPs de ‘Ghosted White’ de ‘The Tortured Poets Department’ é uma obra-prima impressionante para qualquer entusiasta de vinil. Desde o momento em que o tirei da caixa, percebi que era um produto premium. Os discos de vinil brancos são absolutamente lindos, acrescentando um toque único na estética geral. A qualidade do som é impecável – clara, rica e envolvente, capturando todas as nuances da música”, compartilhou um cliente satisfeito.

Curto e Doce | Sabrina Carpinteiro

Sabrina Carpenter pode levar para casa seu primeiro Grammy com “ Curto e doce .”

O álbum, que rendeu a Sabrina indicações para Álbum do Ano e Melhor Álbum Vocal Pop, agora está disponível em uma edição limitada de vinil azul bebê. Sabrina, que também concorre ao prêmio de Melhor Artista Revelação, também recebeu indicações por seu single “Espresso”, incluindo Gravação do Ano e Melhor Performance Pop Solo. Além disso, “Please Please Please” também está concorrendo à Canção do Ano.

Uma certa Sabrina Stan escreveu: “Amo tanto esse álbum! Esse álbum é incrível e essa prensagem é tão linda! Adorei!”

Novo Sol Azul | André 3000

André 3000 está levando seu álbum” Novo Sol Azul “ até o Grammy.

O lançamento influenciado pelo jazz rendeu a André três indicações da Recording Academy, incluindo o cobiçado Álbum do Ano, bem como Melhor Álbum de Jazz Alternativo e Melhor Composição Instrumental. Disponível em vinil, o álbum improvisado com flauta vem em três discos e inclui uma nota manuscrita de André.

“Vamos falar sobre a apresentação deste álbum em vinil. Vem em três discos. Grosso 180. Cada capa tem pequenas peças desenhadas à mão em cada canto lateral. Incluída está uma nota manuscrita de A3k discutindo o que é o álbum e recomendações para a experiência auditiva E se isso não bastasse, há um monte de peças de arte desenhadas à mão em tamanho de cartão postal, cada uma desenhada pelo próprio André3k”, compartilhou um revisor cinco estrelas.

Pirralho | Charli XCX

Brat Summer nunca vai acabar graças a isso” Pirralho “vinil de edição limitada.

Depois de passar sete semanas no No. 1 na Billboard Hot 100, Charli XCX já ganhou três indicações ao Grammy. “Brat” está concorrendo tanto para Álbum do Ano quanto para Álbum Dance/Eletrônico do Ano – e a icônica capa verde neon do álbum também recebeu uma indicação na categoria Melhor Pacote de Gravação.

“É Brat, é Charli. Você sabe o que esperar, é aquele álbum, mas agora está em vinil. A capa do álbum ‘Brat’ em baixa resolução é ainda mais hilária em grande escala. O vinil em si é de boa qualidade e muito divertido para ouvir”, escreveu um fã em uma crítica.

Bata-me com força e suavidade | Billie Eilish

O último lançamento de Billie Eilish, “ Bata-me com força e suavidade ”, lhe rendeu ainda mais elogios da Recording Academy.

Como seu terceiro álbum de estúdio, ela foi mais uma vez indicada nas categorias Álbum do Ano e Melhor Álbum Pop Vocal. Além disso, seu single “Birds of a Feather” recebeu indicações para Gravação do Ano, Canção do Ano e Melhor Performance Pop Solo. Está tudo disponível em impressão de vinil ecológico, feito de compostos recicláveis ​​e reciclados.

Um crítico compartilhou: “Este álbum de estúdio simplificado é obrigatório em sua coleção de vinis. Eillish é uma voz única em uma década que pode ser forte ou suave e nunca perde sua qualidade etérea.

A ascensão e queda de uma princesa do meio-oeste | Chappel Roan

Chappell Roan iniciou um “Feminino” com o lançamento de “ A ascensão e queda de uma princesa do meio-oeste .”

Como novato na cena, Chappell recebeu seis indicações da Recording Academy, incluindo Melhor Artista Revelação. Seu álbum, agora disponível em vinil, também está concorrendo a Álbum do Ano e Melhor Álbum Pop Vocal, enquanto seu single “Good Luck, Babe!” foi indicado para Gravação do Ano, Canção do Ano e Melhor Performance Pop Solo.

“Gente, eu amo Chappell. Fiquei um pouco hesitante em comprar o álbum… mas fiquei agradavelmente surpreso com o quão bom isso soa! Sem pulos, sem problemas estranhos de qualidade de som”, escreveu um fã.

Djesse Vol. 4| Jacob Collier

O último lançamento de Jacob Collier, “ Djesse Vol. 4 ,” pode lhe render mais alguns Grammys.

Quinto álbum de estúdio do músico, é o último capítulo da série “Djesse”, que começou em 2018. Além de ter sido indicado para Álbum do Ano, sua versão de “Bridge Over Troubled Water”, que conta com John Legend e Tori Kelly concorre para Melhor Arranjo, Instrumental ou A Cappella. Sua música, “A Rock Somewhere” também foi indicada para Melhor Performance Musical Global.

Um crítico cinco estrelas escreveu: “Álbum incrível, uma verdadeira obra-prima que agraciou nosso planeta Terra graças ao glorioso Jacob Collier, o próximo gênio musical de nosso tempo. Minha música favorita era ‘Little Blue’ porque era muito acessível, ao mesmo tempo que tinha direção harmônica forte, estrutura clara e toques sutis fantásticos que definem o estilo pessoal de Jacob.”

Luz do Sol Eterna | Ariana Grande

Ariana Grande teve um ano e tanto, incluindo o lançamento de seu último álbum, “ sol eterno .”

No próximo Grammy Awards, Ariana concorre a três indicações, incluindo uma indicação na categoria Melhor Álbum Pop Vocal. Seu single “sim, dá?” também foi indicada na categoria Melhor Gravação Dance Pop enquanto seu remix de “the boy is mine” com conhaque dar Mônica está concorrendo a Melhor Performance Pop Duo/Grupo. Além disso, tudo pode ser apreciado em seu lançamento em vinil vermelho rubi.

“O vinil é perfeito!!” exclamou um fã. “Sem nenhum pulo e veio em ótimo estado e muito bem embalado. Eu amo Eternal Sunshine e Ari nunca deixou de divertir a todos nós mais uma vez!! Repetir isso!”

A morte de Slim Shady | Eminem

Eminem está de volta em uma batalha entre ele e seu alter ego com “ A Morte de Slim Shady (Coup de Grâce) .”

Como o décimo segundo lançamento de estúdio do icônico rapper, “The Death of Slim Shady” rendeu a Eminem uma indicação na categoria Melhor Álbum de Rap – um prêmio que ele já ganhou outras seis vezes. Sua música “Houdini” também concorre a Melhor Performance de Rap e Melhor Vídeo Musical.

Um fã delirou: ‘Indiscutivelmente o MELHOR trabalho de Em até agora, eu simplesmente PRECISAVA tê-lo em um disco de vinil e parece ótimo! Os vocais são cristalinos (e eu tenho um toca-discos lixo) e as músicas têm um tom nítido que você só não entre no Spotify… Se você está lendo resenhas para ver se deve comprar, não vai se arrepender!”

F-1 trilhão | Post Malone

Post Malone surpreendentemente nunca levou para casa um Grammy – mas com o lançamento de “ F-1 trilhão “, este pode ser o ano dele.

Seu último lançamento está concorrendo a Melhor Álbum Country, enquanto sua colaboração com Morgan Wallen, “I Had Some Help”, foi indicada para Melhor Canção Country e Melhor Performance Country Duo/Grupo. “F-1 Trillion” também recebeu o prêmio de Melhor Pacote de Gravação, design que está em exibição na versão em vinil de seu lançamento.

“De longe um de seus melhores álbuns. A entrega foi super rápida e bem embalada. Não vou abrir porque quero preservá-lo para uma ocasião especial. Mas como é vinil tenho certeza que será de primeira qualidade”, disse um deles. fã compartilhou em uma crítica.