Wendy Williams critica advogado de tutela por alegação de ‘dias ruins’

A lendária personalidade da TV disse ao TMZ … Roberto Kaplan quem é o advogado que representa a tutela em sua ação contra os criadores do filme “Where Is Wendy Williams?” série, não tem por que comentar sobre seu estado mental … já que ela nunca conheceu o advogado.

Ela acrescenta… “Como ela saberia disso? Nunca conheci Roberta Kaplan e nunca falei com ela. Estou isolada e trancada em uma prisão de luxo. Chega do movimento Me Too.”

O aplauso de Wendy chega um dia depois de Roberta falei com TMZonde ela disse que WW ainda está lutando contra a demência do lobo frontal … embora Wendy parecesse lúcida e parecida com ela mesma é “O Clube do Café da Manhã” Quinta de manhã.