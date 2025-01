William Scull confirma negociações com Canelo Team e será seu próximo adversário

Dapesar de ter vários rivais alinhados para sua próxima luta, Canelo Álvarez manteve silêncio sobre a luta que planeja para maio de 2025 e o adversário que enfrentaria diante da rejeição de David Benavidez.

Mas agora surgem informações de outros lugares sobre quem poderia ser o próximo adversário e seria um dos já mencionados no passado e não é Terence Crawford.

William Scull revela que sua equipe e Canelo Team estão em negociações

O Federação Internacional de Boxe (IBF) exigiu que Saul Alvarez lutasse contra seu desafiante William Scull (23-0) em setembro, mas o mexicano escolheu Edgar Berlanga e o IBF tirou o cinturão e com ele o título de campeão indiscutível.

Ao deixar o título vago a organização enfrentou Scull e Vladimir Shishkin (16-1) para se declarar campeão e a vitória foi para o cubano, que confirmou aproximações com a seleção mexicana.

“O que acontece é que existem três ofertas, na verdade. Tem (Edgar) Berlanga, tem Canelo e a certa altura falou-se em (Christian) Mbilli, mas acho que isso foi esquecido porque a oferta não é muito boa.

Mas pretendemos nos unir com Canelo Alvarez.

“Agora no dia 10 de janeiro nos veremos (para conversar). Estaremos informando o que está por vir, mas este vai ser um grande ano, vai haver uma luta para eu continuar sonhando e continuar realizando. história”, disse ele ao Punhos Cubanos YouTube canal.

William Scull já compartilhou uma imagem composta em sua conta do Instagram onde inclui Canelo Alvarez e ele mesmo com o recorde de ambos e classificação do Superpesos médios de Boxeronde o Guadalajara o nativo aparece como número um e o cubano como décimo.