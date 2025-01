Zendaya e Tom Holland fizeram tatuagens iguais em novembro

Esqueça o anel de noivado – ZendayaA tatuagem “T” de também deixou os espectadores do Globo de Ouro entusiasmados … e o TMZ pode confirmar que faz parte de sua tinta combinando com seu novo noivo, Tom Holanda.

Fontes disseram ao TMZ que o casal procurou a Boston Tattoo Company em Massachusetts um dia antes do Dia de Ação de Graças com um plano claro: algo pequeno e discreto, permanecendo escondido – com Tom colocando seu “Z” correspondente em sua caixa torácica, espelhando o de Zendaya.

Foi um assunto de família – disseram-nos que a mãe de Zendaya veio junto e fez uma pequena tatuagem também. Quanto ao controle da dor dos pombinhos? Eles lidaram com isso como profissionais!

Embora o mínimo da loja seja geralmente de US$ 150, o artista deu um ótimo desconto, baixando o preço para US$ 100.

O casal até tirou fotos com a equipe, que, segundo nos disseram, estava totalmente maravilhada e com pernas gelatinosas, porque foi a primeira vez que grandes nomes como eles entraram pela porta. Os tatuadores não puderam deixar de se emocionar com a dupla, dizendo que sentiam totalmente o amor entre o casal recém-noivado.

Os fãs notaram a tatuagem de Zendaya no Globo de Ouro – na mesma noite em que ela foi usando seu novo anel de noivado pela primeira vez em um evento público. TMZ confirmou a notícia no dia seguinte… Tom fez a pergunta nas férias, em um ambiente intimista só com os dois.