CES apresenta a tecnologia que invadirá nossas vidas em 2020

A Consumer Electronics Show (CES), maior e mais influente evento de tecnologia do mundo, reúne em Las Vegas, nos Estados Unidos, de 7 a 10 de janeiro, todo o ecossistema do segmento para apresentar os novos gadgets das principais empresas de tecnologia.

Mais de 4.500 expositores lançarão cerca de 20 mil novos itens inovadores na feira internacional. São mais de 170 mil participantes abrangendo conectividade 5G, resiliência, inteligência artificial, realidade aumentada e virtual, cidades inteligentes, esportes, robótica, caros autônomos, jogos e muito mais.

A CES 2020 contará com áreas de exposição novas e ampliadas, 300 sessões de conferência com 1.100 palestrantes e mais de 1.200 startups de mais de 45 países.

O evento anual em Las Vegas, Estados Unidos, acontece desde 1967 e atrai empresas de tecnologia e fãs de gadgets de todo o mundo. Este ano, Ivanka Trump, filha do Presidente Donald Trump, fará o discurso principal de abertura da CES. Ela exercerá seu papel oficial de consultora do presidente e chefe do Escritório de Iniciativas Econômicas e Empreendedorismo da Casa Branca.



Entre os tópicos de destaque, as empresas devem promover suas soluções para casa inteligente e o maior uso de dispositivos controlados por voz. Espera-se também que a tecnologia celular 5G, que fornece dados em velocidades surpreendentes, seja um dos temas mais importantes.

A revelação mais esperada da LG será uma nova gama de TVs 8K, com telas impressionantes e preços altos. A gigante sul-coreana é famosa por criar itens em diversas categorias – e este ano não vai ser diferente – sob o slogan “Seu estilo de vida com LG Display”, a companhia vai mostrar como seus produtos podem ser aplicados nos mais diversos setores e espaços, como residências, hotéis, aviões, automóveis e áreas comerciais.

A também sul-coreana Samsung Eletronics deve dominar o salão da feira com produtos de diversas categorias. Entre eles, tecnologia de saúde, eletrodomésticos como geladeiras inteligentes e máquinas de lavar e as TVs QLED, incluindo um modelo 8K sem moldura. Um dos lançamentos que vêm gerando expectativa é o dispositivo portátil para tratar queda de cabelo chamado “Becom”.

A japonesa Sony promete reunir criatividade e tecnologia e impactar seus consumidores. A aposta fica por conta das novas televisões e do PlayStation 5, que deverá chegar ao mercado no final de 2020.

A Apple também estará na CES 2020, depois de 28 anos de ausência. A gigante norte-americana deve exibir as vantagens do “HomeKit”, seu sistema de automação doméstica. Outras envolvidas no ramo são a Amazon e o Google, que devem apresentar novos recursos e equipamentos ligados aos seus sistemas domésticos inteligentes.

Em relação à tecnologia automobilística, a sul-coreana Hyundai vai apresentar na CES deste ano três projetos relacionados à mobilidade urbana nos quais vem trabalhando. Entre eles, o protótipo de um “carro voador” batizado de PAV (Personal Air Vehicle), projetado para “aliviar o congestionamento do trânsito e devolver tempo de qualidade aos trabalhadores”.