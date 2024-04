Como usar o Emoji Kitchen do Google na Web, Android e iOS

Google Emoji Kitchen é a mais recente iteração de emojis para todos que gostam de enviar emojis no WhatsApp, Instagram e Facebook. Alguns usuários também gostam de enviar emojis por e-mail. Porém, nem todos sabem que podem converter os emojis de acordo com sua preferência. Se você também deseja misturar e combinar dois tipos diferentes de emojis, você precisa aprender a usar a cozinha de emojis do Google, seja para Web, Android ou iOS. Vamos começar.

O que é o Google Emoji Kitchen?

Supondo que você esteja familiarizado com a cozinha de sua casa, a comida é preparada lá. Da mesma forma, na cozinha Emoji do Google, os emojis são preparados. Por exemplo, se você quiser cozinhar alguma coisa, você mistura algo com outra coisa e um prato estará pronto.

De maneira semelhante, um emoji de choro pode ser misturado com um emoji de riso, e você terá uma espécie de emoji de choro e riso. O mesmo também pode ser feito com o emoji usando óculos e chorando, para imitar a aparência de esconder uma cara chorando. Isso é tudo.

Como usar o Google Emoji?

A única coisa que você precisa para usar a cozinha do Google Emoji é o teclado do Google e suas próprias habilidades de imaginação para preparar os emojis. Se você os possui, está pronto para usar a cozinha Google Emoji na web, Android e iPhone.

Como usar o Google Emoji Kitchen no Android?

Se você estiver usando um telefone Android, ele deverá vir pré-instalado com o Teclado do Google. No entanto, caso contrário, siga estas etapas para instalar o Teclado do Google e defini-lo como teclado padrão:

Abrir Loja de jogos. Procurar Teclado do Google. Quando encontrado, clique em Instalar. Quando instalado, arraste para baixo a central de notificações e abra Configurações. Procurar Teclado ou Método de entrada. Tudo o que você puder. Você encontrará o Teclado atual e toque nele. Selecione GBboarde pronto. Agora, para cozinhar emojis, abra o WhatsApp ou qualquer outra plataforma que deseje cozinhar e envie emojis. Clique no botão Emoji no Gboard. Selecione um emoji e selecione novamente outro emoji. Veja o efeito depois que ambos forem mesclados. Toque no novo emoji para enviá-lo.

É isso. Agora, você pode fazer isso em várias plataformas. No entanto, se você estiver usando um iPhone, a próxima seção irá ajudá-lo.

Como usar o Google Emoji Kitchen no iPhone?

Se você estiver usando um iPhone, o Teclado do Google está disponível para você. Porém, infelizmente, a opção Emoji Cooking é exclusiva apenas do Android porque é do Google. Mas já que você está aqui, não vamos deixar você ir de mãos vazias. Veja como você pode usar algo muito semelhante à cozinha emoji do Google no iPhone:

No seu iPhone, vá para esse link. Agora, você verá duas colunas. Selecione um emoji da primeira coluna e depois outro emoji da próxima coluna. Certifique-se de que ambos estejam combinando. Agora, o site pedirá que você compartilhe o link e tudo mais, mas você não precisa fazer isso. Basta tocar na tela sempre que necessário. Uma vez feito isso, você poderá copiar o Emoji. Depois de copiado, abra o WhatsApp ou Instagram e simplesmente cole e envie.

É isso. Agora você tem sua própria cozinha Google Emoji no seu iPhone.

Como usar o Google Emoji Kitchen na web?

Se você estiver usando um PC, ficará feliz em saber que pode usar tanto a cozinha do Google Emoji quanto o método que ensinamos para iPhone. Como resultado, você está livre para usá-los. No entanto, antes de fazer isso, certifique-se de que a área de transferência esteja ativada. Caso contrário, veja como ativar sua área de transferência:

Imprensa janelas + V. Alternar Prancheta.

Agora que sua área de transferência está ativada, você pode continuar usando emojis consecutivos sem o problema de copiá-los e colá-los em vários lugares. Agora, aqui estão as etapas para usar a cozinha emoji:

Abra o Google Chrome e pesquise Emoji Kitchen na Pesquisa Google. Na parte superior, logo abaixo da busca, você encontrará o painel que contém todos os emojis e cozinha de emojis. Agora, selecione os emojis que deseja usar, de preferência dois. O resultado será mostrado como um emoji maior. Agora, clique em cópia de. Na web, você não pode colar o emoji em qualquer lugar. Em vez disso, você pode colá-lo no WhatsApp Web. Quando estiver na tela de bate-papo do WhatsApp, pressione Ctrl + V. Se você copiou outra coisa depois de copiar o emoji preparado, pressione janelas + V e selecione o Emoji.

É isso. Agora você pode criar novos emojis, copiá-los e colá-los onde quiser.

Limitações da cozinha Google Emoji

Lembre-se de que o emoji cozido é como um adesivo e você pode colá-lo onde a interface suportar. Por exemplo, você pode usá-lo no Facebook, Instagram e WhatsApp. No entanto, você não pode colar emojis de cozinha emoji do Google no e-mail. Isso significa que, mesmo no aplicativo Gmail, você não poderá colá-los.

Além disso, se você usa regularmente clientes de redes como o LinkedIn, lembre-se de que não pode usar esses emojis lá. Além disso, o Reddit também não oferece colagem de adesivos. Portanto, você está bem com Instagram, Facebook e WhatsApp. O Snapchat oferece sua própria linha de adesivos, então, novamente, não tive sorte em usá-los.

O que fazer se o Google Emoji Kitchen não funcionar?

Se a cozinha do Google Emoji não estiver funcionando, a única coisa que você precisa fazer é verificar a conexão com a Internet e atualizar o Teclado do Google. Às vezes, o motivo mais comum para o Google Emoji Kitchen não funcionar é que as pessoas não tocam no ícone do emoji no teclado. Em vez disso, eles tocam no ícone de emoji do WhatsApp. Cuide disso e a cozinha emoji continuará funcionando.

Outro motivo que pode fazer com que a cozinha de emojis do Google não funcione são os emojis irrelevantes. Suponha que você tente misturar o emoji de um guarda-chuva com um trem. Isso não vai funcionar. Então, tente algo lógico e isso funcionará.

