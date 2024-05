Zinedine Zidane e David Beckham se elogiam durante nova campanha publicitária

EUm abril de 2019, a estrela francesa Zinedine zidane e da Inglaterra David Beckham posaram juntos para anunciar uma edição especial dos calçados Adidas-Predator, em comemoração ao seu 25º aniversário e agora eles se reencontram enquanto voltam no tempo para seus milhões de fãs.

A linha de chuteiras tornou-se popular mundialmente por aliar talento, velocidade e força, o que as tornou um dos modelos mais vendidos na década de 90 e os dois ex-futebolistas foram a imagem do relançamento.

David Beckham filma reunião das Spice Girls no aniversário de VictoriaDavid Beckham

Depois, na sexta-feira, 3 de maio, os dois ícones do futebol europeu voltaram a se encontrar, de mãos dadas com a marca das três listras, mas agora não foi para anunciar um lançamento comercial, mas simplesmente para ratificar a amizade e trocar elogios, em um clipe que imediatamente começou a se tornar viral nas redes sociais.

No vídeo, que tem apenas 40 segundos de duração, com mudanças alternadas de quadros, Zidane e Beckham fale sobre o que cada um diz sobre o outro enquanto ambos construíram legados atemporais no futebol ao longo de suas carreiras memoráveis.

“O talento, o pé esquerdo, o amor pelo jogo” Beckham disse sobre Zidane. “A perna esquerda de novo, o voleio, você sabe qual; o toque, os ternos, a criatividade, o caráter, a medalha de campeão mundial.”

Enquanto Zidane respondeu com: “Precisão, a perna direita, claro; a coragem, a energia, qualquer uma de suas cobranças de falta, o ritmo de trabalho, o cabelo, a classe, sua história.”

Ao final do clipe, que começa e termina com a fala do meio-campista inglês, os dois craques se cumprimentam carinhosamente e se abraçam lado a lado após prestarem depoimentos. Dois dos maiores que já fizeram isso e dois cavalheiros muito educados também.

As carreiras históricas de David Beckham e Zinedine Zidane e suas chuteiras Predator

Zidane é considerado um dos melhores jogadores de todos os tempos e a maior figura do futebol francês, protagonista na conquista da primeira Copa do Mundo para os Les Bleus em 1998 e seu modelo Predator foi baseado na Bola de Ouro que conquistou justamente em 1998 .

Portanto o desenho era dourado, embora houvesse também outro desenho em azul marinho, branco e vermelho, cores da bandeira francesa.

Beckhampor outro lado, apresentou um redesenho de seu modelo Predator Precision 2001, na cor branca com língua vermelha, em referência à bandeira inglesa, que é branca e vermelha, e não deve ser confundida com a bandeira sindical do Reino Unido.