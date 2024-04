O Hulu é atualmente o serviço de streaming e transmissão de TV ao vivo mais popular disponível em todo o mundo. No entanto, o serviço de streaming de TV ao vivo está disponível apenas nos Estados Unidos. Com tanta popularidade e enorme base de usuários, os problemas se tornam comuns. Um desses problemas é o erro Encontramos um erro ao alternar perfis no Hulu. Recentemente, muitas pessoas começaram a ver esse erro ao tentar alterar os perfis. Se você também está vendo isso, aqui está nosso guia para ajudá-lo a consertar.

Como mudar de perfil no Hulu?

Se você é um usuário ávido do Hulu, deve sempre saber como alternar perfis no Hulu. Além disso, no Hulu você tem a opção de assistir filmes e programas de TV com toda a família. Além disso, para toda a sua família, você pode atribuir diferentes perfis de usuário para que possam assistir a programas de TV e filmes com base em suas preferências pessoais. Dito isso, aqui estão as etapas para mudar de perfil no Hulu:

Abra o aplicativo Hulu em seu PC ou smartphone. No PC, você deve usar o Hulu no navegador. Faça login em sua conta usando seu ID e senha. Agora clique em Perfis e você verá todos os perfis disponíveis em sua conta. Clique no perfil designado para o qual deseja mudar. É possível que o perfil especificado possua um código de bloqueio. Se você sabe disso, digite o código de bloqueio e comece a acessar o Hulu usando esses perfis.

Em meio a isso, mesmo se você inserir a senha correta do perfil bloqueado, poderá encontrar o erro Encontramos um erro ao trocar de perfil no Hulu. Nesse caso, você precisa corrigir esse problema.

Encontramos um erro ao mudar de perfil no Hulu – O que isso significa?

Encontramos um erro ao trocar de perfil no Hulu. É uma mensagem de erro que aparece quando o usuário tenta trocar de perfil. Em geral, o Hulu permite até 4 perfis de usuário que podem ser usados ​​em diferentes dispositivos. Porém, tudo é decidido no plano que você está utilizando. No entanto, se você estiver vendo a mensagem Encontramos um erro ao mudar de perfil no Hulu, aqui estão os possíveis motivos:

Cache corrompido: O cache é coletado pelos aplicativos para tornar o desempenho melhor e mais rápido. Semelhante ao seu navegador, o aplicativo Hulu também coleta cache. Infelizmente, esse cache pode ser corrompido e causar erros como este. Se houver um cache corrompido, limpá-lo nas Configurações pode resolver o problema. Se você estiver usando o Hulu no navegador, limpar o cache do navegador resolverá o problema.

O cache é coletado pelos aplicativos para tornar o desempenho melhor e mais rápido. Semelhante ao seu navegador, o aplicativo Hulu também coleta cache. Infelizmente, esse cache pode ser corrompido e causar erros como este. Se houver um cache corrompido, limpá-lo nas Configurações pode resolver o problema. Se você estiver usando o Hulu no navegador, limpar o cache do navegador resolverá o problema. Problemas com Facebook e Hulu: Outra razão estranha para a não troca de perfil do Hulu é que se o seu perfil estiver associado a uma conta do Facebook em vez de uma senha normal, você precisará entrar no Facebook no seu telefone e tentar trocar de perfil. No entanto, isso não acontece normalmente porque as pessoas normalmente não usam o Facebook para fazer login no Hulu.

Outra razão estranha para a não troca de perfil do Hulu é que se o seu perfil estiver associado a uma conta do Facebook em vez de uma senha normal, você precisará entrar no Facebook no seu telefone e tentar trocar de perfil. No entanto, isso não acontece normalmente porque as pessoas normalmente não usam o Facebook para fazer login no Hulu. Problemas com dispositivos ativados: Esta é uma das causas mais importantes deste problema. Se sua conta Hulu estiver sendo usada em vários dispositivos e esse perfil já estiver aberto em algum lugar, você verá o erro Encontramos um erro ao alternar perfis no Hulu. Nesse caso, você terá que pedir a essa pessoa para sair.

Embora raro, o último motivo para o erro Encontramos um erro ao trocar perfis no Hulu é que o Hulu baniu seu perfil. No entanto, isso é bastante raro, como já foi dito. No entanto, ainda é possível se você tentou fazer algo contra a política deles, como tentar transmitir filmes ou programas ao vivo do aplicativo para outras pessoas no YouTube ou StreamGo.

Como consertar que encontramos um erro ao trocar de perfil no Hulu?

Aqui estão 5 maneiras que certamente corrigirão o erro Encontramos um erro ao alternar perfis no Hulu. Recomendamos que você leia essas correções com atenção e aplique-as até que seu perfil do Hulu funcione normalmente.

1. Use o modo de navegação anônima e faça login no Hulu

A primeira etapa para corrigir Encontramos um erro ao alternar perfis no Hulu é abrir o modo de navegação anônima em seu navegador e fazer login na conta. Dessa forma, você poderá verificar se foi proibido de usar o Hulu ou não.

Além disso, isso também permitirá que você veja se o cache do seu navegador está corrompido ou não. Basta acessar o site do Hulu e fazer login usando suas credenciais. Em seguida, mude para o perfil para ver se você consegue fazer login ou não. Caso contrário, prossiga com a próxima correção.

2. Limpe o cache do navegador

Limpar o cache do navegador certamente corrigirá. Encontramos um erro ao alternar perfis no Hulu. Isso ocorre porque quando você não consegue mudar de perfil no Hulu, mesmo no modo anônimo, significa que há cache corrompido. Aqui estão as etapas para removê-lo:

Abra seu navegador e clique nos três pontos no canto superior direito. Clique em Configurações. Selecione Privacidade e segurança. Clique em Limpar dados de navegação. Marque tudo e clique em Limpar dados.

Feito isso, reinicie seu navegador, abra o Hulu e insira as credenciais. Você deve poder trocar de perfil agora. Caso contrário, prossiga com a próxima correção.

Como já foi dito, você pode notar o erro Encontramos um erro ao alternar perfis no Hulu quando o usuário fez login no Hulu usando sua conta do Facebook. Isso faz com que seu PC salve os cookies dessa conta e causa o problema.

Nesse caso, sua melhor aposta seria encontrar o ID do Facebook designado e fazer login. Se você não tiver esse ID do Facebook, mas o Hulu estiver conectado a essa conta, sua melhor aposta seria entrar em contato com o suporte ao cliente do Hulu e peça-lhes para desvincularem seu Facebook e Hulu.

4. Remova dispositivos ativos

Às vezes, dispositivos mais ativos resultam no problema. Encontramos um erro ao alternar perfis no Hulu. Isso significa que você está usando mais perfis e dispositivos permitidos pelo Hulu. Nesse caso, o Hulu não permitirá que você faça login em nenhum outro perfil porque ele já está ativado em algum lugar e está em uso. Portanto, a remoção de dispositivos ativos garantirá que você se livre desse problema. Aqui estão as etapas para remover dispositivos ativos.

Abra sua conta Hulu. Clique no ícone do perfil e vá para a página de contas. Nesta página, role para baixo e encontre a seção Assistir Hulu em seus dispositivos. Aqui você encontrará o botão Gerenciar dispositivos. Clique nisso. Agora, serão mostrados todos os dispositivos ativos que estão ativos ou que podem estar assistindo. Clique no botão Cruz ao lado desses dispositivos ativos e eles serão removidos.

É isso. Agora seu Hulu deve estar funcionando bem e você poderá trocar de perfil sem problemas.

Se nenhuma das correções acima funcionou, o que é muito improvável, o problema está profundamente enraizado na sua conta. Nesse caso, você não pode fazer nada além de entrar em contato com o suporte ao cliente do Hulu. Isso ocorre porque eles têm acesso à sua conta e podem fazer coisas que você não pode. Conte a eles todo o seu problema e eles responderão com uma solução ou resolverão o seu problema.

Basta acessar a página de ajuda do Hulu e navegar pelos problemas listados. Entre em contato conosco, digite seu problema e clique em enviar. Você deverá receber uma resposta dentro de 2 dias.

LEIA TAMBÉM: