Concurso Prefeitura de Itaguaí RJ 2020 será divulgado em breve

No Estado do Rio de Janeiro, a Prefeitura Municipal de Itaguaí anuncia um novo edital de concurso público muito em breve, a Fundação CEPERJ (Centro Estadual de Estatísticas, Pesquisas e Formação de Servidores Públicos do Rio de Janeiro) será a empresa responsável pelo certame.

A banca será responsável pela organização, elaboração, diagramação, impressão, aplicação de provas teóricas e processamento de dados, bem como todo e qualquer ato pertinente à organização e realização do concurso público, para preenchimento de vagas e formação de cadastro reserva de cargos efetivos para atender as necessidades da autarquia.

O concurso consistirá com vagas em todos os níveis de escolaridade (fundamental, médio, técnico e superior) e oferta oportunidades nas áreas de educação, saúde, fiscalização, segurança e apoio administrativo.

Confira os cargos:

Área da Administração

– Arquiteto

– Engenheiro Civil

– Agente de Trânsito

– Agente de Fiscal de Tributos

– Fiscal de Meio Ambiente

– Fiscal de Obras

– Fiscal de Serviços Concedidos

– Guarda Municipal

– Motorista

– Técnico de Segurança do Trabalho

– Almoxarife

– Auxiliar Administrativo

Área da Educação

– Professor: artes, educação física, ciências físicas e biológicas, geografia, história, matemática, língua inglesa, letras/ língua portuguesa, orientador e supervisor educacional, professor de educação infantil ao 5º ano, auxiliar de educação infantil, auxiliar de serviços escolares, cozinheiro, inspetor de alunos.

Área da Saúde

– Assistente Social

– Cirurgião dentista e buco/maxilo facial

– Enfermeiro

– Enfermeiro Neo-intensivista

– Farmacêutico

– Fisioterapeuta

– Fonoaudiólogo

– Nutricionista

– Psicólogo

– Médico Anestesista

– Médico cirurgião geral

– Médico clínica médica

– Médico ginecologista obstetra

– Médico Intensivista

– Médico hemo/hematologista

– Médico neurologista

– Médico Pediatra

– Médico Perito,

– Médico psiquiatra

– Médico otorrinolaringologista

– Médico ortopedista/traumatologista

– Médico ultrassonografista

– Cuidador de idoso

– Instrumentador cirúrgico

– Técnico de aparelho engessado

– Técnico em enfermagem

– Técnico de laboratório

– Agente comunitário de saúde

– Auxiliar de aparelho engessado

– Ajudante de cozinha

– Auxiliar de serviços gerais

– Maqueiro

As inscrições serão feitas pelo site da Fundação CEPERJ e as taxas oscilam entre R$60,00 e R$140,00. O concurso consistirá com provas objetivas, prova de títulos, prova prática, mais teste de aptidão física, conforme função e cargo pretendido.

O edital, com a oferta de vagas e os salários, além do cronograma com as datas será divulgado nos próximos dias. A previsão é de que as inscrições comecem no início de março e a seleção deverá ser realizada entre os meses de abril, maio e junho.

Informações do concurso