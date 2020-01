Acabou as comemorações de ano novo, mas os penedenses e turistas já aguardam ansiosos pela primeira grande festa na cidade, o Penedo Náutico 2020, que será realizado neste sábado (4) com passeios e eventos náuticos e no domingo (5) com atrações musicais.

Com a atração principal, Saulo Fernandes, já divulgada, agora chegou a vez das pessoas conhecerem mais duas bandas que agitarão a festa, após o show principal. No encerramento do show de Saulo haverá a participação do Grupo Gingado, em um palco montado na areia da Prainha Nova. E para encerrar com chave de outro ‘As Negas’ Sarah e Juddy terminarão o evento que promete ser sensacional.

Toda festa é gratuita para o povo de Penedo e turistas.

NO SÁBADO TAMBÉM HAVERÁ SHOWS ARTÍSTICOS

A partir das 16h, na Prainha Nova, as bandas: Omegazord, Julinho Porradão e Grupo D2 irão se apresentar neste sábado (4). A entrada com bebidas no local do evento não será permitida.