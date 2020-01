Vítima era conhecida como “Ciganinho” e era lotada na delegacia de Coruripe; policial foi encontrado deitado no sofá com ferimento no pescoço

Um policial civil foi assassinado na noite desta quarta-feira (22), na residência onde morava, no Povoado Lagoa Rendada, entre os municípios de Feliz Deserto e Piaçabuçu, em Alagoas.

A vítima, identificada como Dermeval Ricardo Vieira, mais conhecida como “Ciganinho”, de 53 anos, de acordo com o 11º Batalhão da Polícia Militar (BPM), era lotado na delegacia de Coruripe.

Ainda segundo informações dos militares, o policial foi encontrado deitado no sofá, com um ferimento de arma branca na região do pescoço.

Ainda não há informações sobre a motivação do crime. Militares do 11º BPM fizeram buscas na região, mas ninguém foi identificado.

Equipes do Instituto Médico Legal (IML) e do Instituto Criminalística (IC) foram acionadas para realizar os procedimentos necessários. O policial era casado e deixa dois filhos.

Fonte: Gazetaweb