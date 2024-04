Homem é preso em Piaçabuçu após polícia identificar adulteração em motocicleta

Em uma ação de vigilância noturna na última segunda-feira, dia 1º de abril, por volta das 21h45, agentes da Polícia Militar, em patrulha pelo Largo de Santa Terezinha em Piaçabuçu, interceptaram um motociclista sob comportamento suspeito, desencadeando um procedimento de inspeção que revelou a adulteração nos dados de identificação do veículo.

Durante a ronda, a equipe do Centro Integrado de Segurança Pública (CISP) notou o condutor alterando seu trajeto de maneira brusca e realizando movimentos suspeitos com a mão na cintura. A abordagem subsequente revelou apenas a presença de um celular junto ao indivíduo, mas uma investigação mais aprofundada, realizada com o suporte da Central de Operações Policiais Militares (COPOM) do 11º Batalhão, mostrou que a motocicleta não possuía registro válido no DETRAN.

Ao examinar mais de perto, ficou evidente que os números de chassi e motor do veículo haviam sido modificados, o que levou à prisão imediata do condutor. Posteriormente, o homem foi encaminhado ao CISP de Penedo para ser apresentado à autoridade judicial competente.

No decorrer dos procedimentos legais em Penedo, o detido, que sofre de diabetes, mencionou a necessidade de medicação insulinica. Imediatamente, as forças de segurança o transportaram para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Penedo, onde recebeu o tratamento necessário para sua condição antes de ser reconduzido à delegacia para a formalização da prisão.

A adulteração de identificação veicular é um delito grave, que compromete a segurança e ordem pública, e este caso serve como um lembrete crucial para a população sobre a importância da legalidade e transparência na posse e uso de veículos.