Chris Brown rasga rapper sem nome para Club Rant, os fãs acham que é Kanye West

Chris Brown está compartilhando uma história hilária sobre uma vez em que um “rapper” arruinou o clima do clube… mas os fãs estão captando todas as pistas de que o cara de quem ele está falando é Kanye West !!!

CB foi o 100º convidado do Tanque dar J. Valentim é “ Dinheiro R&B “podcast e felizmente abordou seu segmento regular, onde os convidados falam sobre uma celebridade sem citar nomes.

Chris se lembrou de uma época em que um grande rapper se juntou a seus amigos em uma aventura em uma boate, completa com uma seção VIP cheia de garotas e a apresentação de uma música que ele descreve como “a mais quente” da época.

De acordo com Chris, todos estavam se divertindo muito enquanto a música era tocada – exceto seu convidado especial, que subiu no palco e incendiou a multidão com um discurso inflamado.