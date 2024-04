Terence Crawford lutando contra Israil Madrimov marcará o fim de uma era?

vocêsob o brilho severo do esporte implacável que é o boxe, Terence Crawford, antes reverenciado como o mestre da evasão com pernas que dançavam como um raio na tela, encontra-se à beira do crepúsculo de sua carreira. Com 40 vitórias, 31 por nocauteCrawford, em 36enfrenta o desafio assustador deIsrail Madrímovum jovem leão cujo poder é sussurrado com uma mistura de admiração e medo nos corredores sagrados das academias de todo o país.

Madrímovexercendo uma força semelhante a Golovkintraz um arsenal aterrorizante para o Divisão de 154 librastalvez até eclipsando a ferocidade encontrada em 168um reino dominado por nomes como Canelo Álvarez. É esse poder que faz dele não apenas uma ameaça, mas talvez o prenúncio de o fim para Crawford, que agora parece ancorar seu trabalho de pés mercúrio desbotado em areia movediça na altura da cintura, em vez do balé ágil que uma vez o definiu. Já se foram os dias em que Crawford conseguia superar; agora, ele se encontra na perigosa posição de tendo que dar um soco aqueles que estão diante dele. Suas lutas recentes, mais luta do que a sinfonia, refletem uma mudança radical entre a arte e a sobrevivência.

Eminem abandona Crawford antes da maior vitória de sua carreiraLAPRESSE

A estrada que leva até aqui foi pavimentada com batalhas estrategicamente escolhidas contra oponentes como Errol Spence Jr.ainda preso às sombras de um acidente de carro devastador, e Shawn Porter, cujos melhores dias sussurravam glórias passadas. Cada um, por direito próprio, talvez não o desafio que Madrimov apresenta agora. Madrimov, aos 29 anos, recém-saído de uma arrepiante demolição no quinto assalto Magomed Kurbanovrepresenta não apenas um desafio, mas um obstáculo potencialmente intransponível para o idoso Crawford.

Terence Crawford enfrenta mais do que apenas Israil Madrimov

A próxima luta, tendo como pano de fundo opulento um card promovido por Sua Excelência Turki Alalshikh sobre 3 de agosto, não é apenas mais uma luta; é um espetáculo envolto no verniz da necessidade. Para Crawford, esta luta é um aceno relutante para a realidade da luta de boxe – onde a glória da vitória é muitas vezes ofuscada pelos imperativos financeiros que impulsionam o desporto.

À medida que o dia se aproxima, a questão que surge não é apenas a da vitória ou da derrota, mas também do legado e da longevidade. Como Crawford, que já foi a personificação do brilhantismo do boxe, se sairá contra o poder bruto e inflexível de Madrimov? É uma pergunta que será respondida sob as luzes brilhantes, num círculo que não perdoa o passado de ninguém, apenas o seu presente. E para Crawford, o presente é uma dança perigosa com o tempo, que nenhuma quantidade de vitórias passadas pode coreografar.