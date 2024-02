Primeira-dama esbanja estilo, criatividade e simpatia no Carnaval de Piaçabuçu

A primeira-dama e Secretária de Cultura e Juventude de Piaçabuçu, Adriana Brêda, mostrou valorização aos blocos carnavalescos durante o reinado de momo em 2024, apoiando e incentivando a realização das agremiações que se espalharam por todo o município, levando muita folia e animação à população ribeirinha.

Participando dos eventos espalhados por todo o município com muito estilo e esbanjando simpatia, Adriana Brêda, que vem realizando um excelente trabalho frente à pasta da Cultura sempre valorizando as tradições e costumes do povo. Os Projetos Alto de Natal, Semana Cultural, Shows de Talentos, oficinas e as participações em feiras culturais tem somado a cultura local a valorização merecida. Cheia de criatividade nos figurinos inspirados em temas populares, ela acompanhou o prefeito Djalma Beltrão e se divertiu ao lado dos foliões no Carnaval de Piaçabuçu.

A primeira-dama prestigiou um dos maiores blocos que desde 2003 tem suas tradições mantidas, o bloco “Prostitutas Virgens” que foi mais uma vez às ruas da cidade levando muita alegria e animação com as mais diferentes caracterizações dos foliões que se vestem com roupas femininas e promovem boas risadas para quem aprecia a passagem do bloco que contou com o apoio da administração.

Ainda com disposição de sobra, Adriana prestigiou os blocos das Secretarias de Saúde e Assistência Social que levaram campanhas educativas, alertando os foliões a brincarem o Carnaval com os cuidados necessários à saúde e a proteção de crianças e adolescentes. Sem esquecer que o bloco dos Funcionários arrastou uma verdadeira multidão pelas ruas da cidade batendo recorde de público neste carnaval. Em conversa na concentração do bloco Adriana reforçou que “Fazer cultura é vivenciar, respeitar e incentivar o fortalecimento das tradições e costumes do povo” falou ela animada para curtir o carnaval e orgulhosa pelos resultados dos projetos e ações da secretaria.