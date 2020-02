Vote em nossa enquete e saiba quem vai sair do BBB 20

E estamos em mais um paredão do BBB 20, o terceiro dessa edição. O reality show da Globo realmente vem trazendo polêmica atrás de polêmica, e com o final da última festa várias situações foram criadas que podem mudar todo o rumo do jogo.

Pyong teve o comportamento repreendido pela produção do BBB durante a festa. Tanto pela tentativa de beijo em Marcela como também em um contato mais próximo com Flayslane. A produção falou com as partes envolvidas e as “vítimas” não se queixaram contra ele, mas mesmo assim Pyong foi advertido pela produção e perdeu também todas as estalecas, além de perder mais 500 futuras.

Sobre o paredão ficou assim: O anjo foi auto imune e Lucas ficou imunizado do paredão. A líder Gabi indicou Hadson. E a casa escolheu Felipe Prior e Victor Hugo, foram os mais votados. Os dois disputaram a prova bate e volta para um se salvar do paredão e o vencedor foi: Victor Hugo

Lembrando que essa votação não é oficial. Para votar e influenciar na decisão acesse o site Gshow do BBB.