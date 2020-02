O Big Brother Brasil está fervendo, ou o “Fogo no Parquinho” ta rolando solto. É assim que os telespectadores do BBB 20 estão sentindo.

Nos primeiros dias do programa, Pétrix sofreu várias acusações do público sobre um suposto assédio que tava cometendo contra Bianca Andrade (Boca Rosa), porém a produção julgou que não houve algo há mais que um simples afeto. Agora o público do BBB pede a expulsão de Pyong, o ex-queridinho da galera, devido a uma suposta cena de assédio contra Flayslane.

Veja a cena:

e eu que falei que o pyong era o único homem que prestava #forapyong pic.twitter.com/j9U1ZWUO3G — BMarquesinha 〽️🧚‍♀️ (@marquesinhab) February 9, 2020

Tudo isso ocorreu na festa deste sábado, ao qual foi regada com muita bebida alcoólica. O coreano teria bebido demais e passado dos limites. Além de apalpar o bumbum de Flayslane, Pyong teria tentando beijar a médica Marcela. Para quem não sabe, o ilusionista é casado e sua esposa está grávida, perto de dar à luz ao filho de Pyong Lee.

Assista:

gente???? vocês não tem noção do NOJO que eu to sentindo pelo pyong

a marcela pediu várias vezes pra ele parar e msm assim esse escroto continuou

isso é assédio sim e nem adianta passar pano! #BBB20 #BBBB2O20 #forapyong pic.twitter.com/J8m7HF1A89 — Ꭼ́ꭱꮖꮪ⁷ (@monocolrs) February 9, 2020



Devido a isso, o público ficou revoltado com ele e agora pedem a expulsão do mesmo. A Rede Globo não se manifestou ainda. Caso a produção considere como um abuso, o participante poderá ser expulso do reality show.

Vale salientar que Pétrix teve uma alta rejeição após ser acusado, também pelo público, de assediar Boca Rosa. Na votação, Pétrix teve mais de 80% de votos para sair.