Jeferson Morais morre aos 59 anos

Morreu nas primeiras horas da manhã desta segunda-feira (10/02) o jornalista, radialista e ex-deputado estadual Jeferson Morais, de 59 anos. Ele estava internado há cerca de um mês na Santa Casa de Misericórdia de Maceió, após sentir intensas dores no tórax.

Após exames, foi constatado que Morais estava com problemas no fígado e pâncreas, e que estes órgãos estavam pressionando os pulmões, causando dificuldades respiratórias ao ex-deputado. As informações sobre a saúde dele viralizaram na internet neste domingo, após um parente divulgar um áudio em grupos de whatsapp.

Jeferson Morais foi um dos mais populares apresentadores de programas de TV em Alagoas. Apesar da longa carreira no rádio, foi na antiga TV Alagoas, com o programa Plantão de Polícia, que Morais alcançou a fama. As matérias, apresentadas por ele e realizadas pelo então colega Cícero Almeida, faziam sucesso na capital alagoana.

A fama gigantesca alçou Cícero e Morais à carreira política – o primeiro se tornou prefeito de Maceió por dois mandatos, enquanto Morais foi um dos deputados estaduais mais votados do estado em 2006.

Com o mandato parlamentar, Jeferson se afastou dos meios de comunicação, e acabou perdendo popularidade, não conseguindo mais se reeleger para um mandato. Em 2016, retomou sua carreira no rádio, apresentando um programa na rádio Gazeta, então AM.

Chegou a voltar para a tela, dessa vez na TV Pajuçara, mas por pouco tempo.

A família ainda não divulgou informações sobre velório e sepultamento do jornalista.

