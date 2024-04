Estudar as regras do jogo torna a diversão mais completa  

Ainda em julho de 2019, a Confederação Brasileira de Texas Hold’em ( CBTH ) publicou acórdão de julgamento que reconheceu o poker como “jogo de habilidades e esporte da mente”. A frase entre aspas é do desembargador José Muiños Piñeiro, da 2ª Câmara do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, redator do acórdão. Em trecho do texto, o desembargador destaca que o poker “é um jogo no qual a habilidade predomina”.

Quando uma autoridade do porte do desembargador Piñeiro reconhece o poker como um jogo de habilidades, é mais do que válido refletir sobre qual caminho seguir para fazer frente a tal predominância. Exemplos podem ser colhidos junto às práticas de jogadores famosos, tais como Justin Bonomo, Daniel Negreanu e Phil Ivey.

Bonomo, Negreanu e Ivey fazem parte da lista dos jogadores várias vezes campeões mundiais em torneios. Eles criam e recriam estratégias próprias, dedicam horas estudando prováveis adversários e usam as filmagens dos jogos nos quais competem para identificar movimentos repetitivos sinalizadores de blefe. Mas todos eles, sem exceção, partiram do mesmo princípio: estudar as regras do jogo.

É compreensível que estudar as regras de um jogo, seja ele qual for, possa parecer complicado, especialmente quando se está ansioso para começar a jogar e se divertir. No entanto, entender as regras do poker é fundamental para aproveitar ao máximo o jogo e ter uma experiência mais gratificante. Elencamos a seguir alguns aspectos que mostram a importância em conhecer as diretrizes dessa modalidade, que atrai multidões de adeptos no mundo inteiro.

Sem querer alcançar a profundidade que norteia os campeões, é essencial ao jogador de poker entender as bases do jogo, seja físico ou online. A começar, o prazer proporcionado pelas emoções que emergem do jogo de poker é mais completo quando todos os parceiros têm entendimento claro das regras. Quando este desenho se faz presente, o jogo flui mais suavemente e sem conflitos. Dominar a modalidade evita situações embaraçosas e erros durante as partidas, o que poderá prejudicar a sua diversão e a dos demais jogadores.

É verdade que entender o básico, como a hierarquia das mãos e as diferentes rodadas de apostas é essencial para começar a jogar. No entanto, mergulhar um pouco mais nas regras pode enriquecer a experiência. Permite tomar decisões mais informadas e compreender melhor o fluxo da partida. Mas, veja bem – não se trata de decoreba, mas de ler as regras e entender suas nuances.

Parafraseando o desembargador Piñeiro ao definir o poker como um jogo de habilidades, a compreensão das sutilezas do poker pode ajudar a desenvolver habilidades estratégicas e táticas para jogar bem. Para compreender como tal ocorre, leve em conta que as regras afetam as decisões tomadas durante as partidas. Conhecê-las pode melhorar a capacidade de jogar poker de forma inteligente, logo, mais eficaz.

“Conhecer e entender as regras do poker é tudo. O mais vem com a experiência de jogo”. A frase, em tradução livre, é de Sylvester Stallone, um dos inúmeros astros de Hollywood apreciadores de poker. A frase está nos diálogos do filme “Shade – Nos Bastidores do Jogo”, produção de 2003 um tanto desconhecida dos cinéfilos. “Shade” ficou longe de ser sucesso, talvez porque não explora os músculos de Stallone, como, na famosa franquia “ Rocky, um lutador ”.

Em um universo mais próximo ao tema está o já mencionado Justin Bonomo, grande defensor da utilidade em aprofundar nas regras para avançar rumo ao êxito. Em curto espaço de tempo, Bonomo se tornou um dos jogadores mais bem sucedidos do mundo. Líder de famosas salas de poker e frequente em programas de televisão dedicados a esse jogo, até agora ele já recebeu mais de 60 milhões de dólares em prêmios. Em 2023, a façanha que rendeu a ele 570 mil dólares foi o primeiro lugar na competição PokerStars Caribbean Adventure. Justin Bonomo é reconhecido como um dos dez melhores jogadores de poker de todos os tempos.

Enfim, enquanto o básico das regras do poker é suficiente para começar a jogar, dedicar algum tempo para estudar e entender mais detalhadamente as dinâmicas da modalidade pode melhorar significativamente a experiência de jogo, permitindo jogar com mais confiança e habilidade, além de aumentar em muito o prazer da diversão.