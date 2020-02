Nessa quarta-feira, 5, policiais do Batalhão de Radiopatrulha da Polícia Militar de Sergipe resgataram um motorista de aplicativo preso no porta malas de um veículo no Bairro Mosqueiro, Zona Sul de Aracaju.

À noite, os policiais da Radiopatrulha receberam informações que um motorista de aplicativo foi vítima de um assalto na Orlinha Pôr do Sol e colocado no bagageiro do próprio veículo.

Com a informação, várias equipes deslocaram-se com brevidade ao local e fizeram várias diligências na região, a fim de localizar a vítima e os suspeitos.

Após as buscas, os policiais encontraram a vítima no porta-malas de um Voyage e ofereceram toda a assistência necessária. As equipes continuaram com as buscas para prenderem os suspeitos.

Após a ação, o caso foi encaminhado à Central de Flagrantes para providências.

Assessoria PM/SE