Coordenação da FPI-SE se reúne com a cúpula da Segurança Pública do Governo de Sergipe

A coordenação da Fiscalização Integrada Preventiva do Estado de Sergipe, formada pelo Presidente do Comitê da Bacia Hidrográfica do São Francisco – CBHSF, Maciel Oliveira e pelos Promotores de Justiça Sandro Costa e Lívia Tinoco, reuniram-se nesta quarta-feira, 19, com o Secretário de Estado da Segurança Pública de Sergipe, João Eloy de Menezes e a cúpula da segurança pública do Estado, para tratar sobre mais uma etapa da FPI-SE.

A Fiscalização Preventiva Integrada tem o objetivo geral de melhorar a qualidade ambiental dos recursos naturais da Bacia do São Francisco, através da conservação e revitalização, e a qualidade de vida do povo da região. As atividades seguem um programa continuado, de caráter, principalmente, educativo, dentro de uma ação integrada dos diversos órgãos estaduais e federais, com atribuição na esfera ambiental, articulada de modo a diagnosticar os danos ambientais na Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco e adotar medidas preventivas e de responsabilização dos agentes causadores dos danos ambientais.

“Daremos todo o apoio necessário à coordenação da FPI, através dos nossos equipamentos de segurança, possibilitando que as ações possam resultar na preservação do rio e da vida que ele gera, tendo a certeza de que o trabalho que será desenvolvido por todos os envolvidos, coibirá e punirá aqueles que promovem o desmatamento, captação e abastecimento irregular de água, extração irregular de minérios, comércio de animais silvestres, abate ilegal de animais, pesca predatória e prejuízo aos patrimônios ambiental, histórico e cultural, declarou o Secretário João Eloy.

O encontro contou com a participação do Delegado Geral da PC-SE, Tiago Leandro, dos Coronéis da PM-SE, Ribeiro, Luiz Azevedo e Sidney, responsáveis pela capital, interior e tático aéreo, além do Promotor Flaviano Almeida que deve atuar na próxima edição da FPI-SE, que ainda não tem data marcada, mas deverá acontecer no segundo semestre de 2023.

Para o presidente do CBHSF, Maciel Oliveira, o apoio dos governos estaduais e prefeituras é fundamental para o êxito dos trabalhos realizados pelas equipes durantes as FPI’s. Maciel lembrou que a quinta etapa da FPI que foi realizada em Sergipe em 2029, fiscalizou dez municípios, sendo eles: Canindé de São Francisco, Porto da Folha, Gararu, Itabi, Monte Alegre, Poço Redondo, Feira Nova, Nossa Senhora de Lourdes, Nossa Senhora da Glória e Canhoba.

“Durante a quinta FPI, foram doze dias de trabalho e fiscalização nas dez cidades, contamos com o apoio de 33 instituições e tivemos 111 pontos fiscalizados pelas equipes Aquática e Saneamento. Foram 206,045 mil reais em multas aplicadas. Já as equipes Aquática e Flora resgataram 946 animais, 849 desses animais foram devolvidos à natureza e outros 87 animais foram encaminhados a centros de reabilitação. Uma nova caverna foi descoberta, 04 comunidades quilombolas visitadas, 03 pontos de abate clandestino interditados, gerando mais tranquilidade para a população que consome produtos com qualidade verificada e com isso ganha mais qualidade de vida”, enfatizou Maciel.