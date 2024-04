Jackson Holliday, o candidato nº 1 da MLB, é enviado de volta aos menores após uma primeira passagem difícil pelos Majors

Adepois de apenas dez jogos no nível da Liga Principal, o Baltimore Orioles decidi enviar de volta Não da MLB. 1 perspectiva de Jackson Holliday de volta à Triple-A, anunciou a equipe nas redes sociais nesta sexta-feira, após uma primeira experiência difícil para o jogador de campo de 20 anos. Na jogada correspondente, os Orioles promoveram outfielder Ryan McKenna e o apanhador designado David Bauelos para a missão.

A promoção de Jackson Holiday para a MLB foi um momento de grande expectativadado seu desempenho impressionante em Triple-A no início do ano. Ele ostentou 1.077 OPS em seus primeiros dez jogos em Norfolkincluindo dois home runs e 9 RBIs, preparando o terreno para o que se esperava ser uma estreia estelar nas ligas principais.

Ligas principais, grandes lutas para Holliday

No entanto, nas grandes ligas, a história foi muito diferente, já que ele rebateu 0,059/0,111/0,059 com duas rebatidas e 18 eliminações em 34 rebatidas até agora nesta temporada, depois de fazer sua estreia em 10 de abril contra o Boston. Red Sox no Fenway Park.

Os arremessos da Liga Principal foram demais para Holliday, já que ele errou 49,2% de suas tacadas e 59,4% das bolas rápidas que rebateu, e também acertou metade de suas aparições na base durante sua curta passagem pelo Baltimore Orioles até agora nesta temporada, também tendo para trabalhar em sua defesa, já que postou um DRS de -1 em apenas 87 entradas e uma WAR de -0,5.

Obviamente, este é um grande revés para Holliday. No entanto, o jogador da segunda base ainda é muito jovem, com apenas 20 anos, e é comum que os melhores jogadores tenham dificuldades na sua primeira passagem pelos Majors e sejam enviados de volta às ligas menores para reiniciar e construir a sua confiança e tentar novamente.