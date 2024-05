Quanto custa assistir à estreia de Caitlin Clark na WNBA com Indiana Fever? Os preços dispararam!

Tele WNBA está cheio de entusiasmo com a tão aguardada estreia da sensação estreante Caitlin Clark está ao virar da esquina. O Febre Indiana irá para Connecticut para enfrentar o Sun no dia 12 de maio, marcando o início oficial da era Caitlin Clark na liga.

O hype em torno Clark fica evidente no aumento dos preços dos ingressos para sua estreia. O custo médio do ingresso gira em torno de US$ 150, um aumento significativo em relação aos preços habituais da liga. Em plataformas como StubHub e TicketMaster, os preços estão atingindo novos patamares. O ingresso mais barato no StubHub custa atualmente US$ 99 (antes das taxas), enquanto no TicketMaster custa US$ 161,28 (antes das taxas). Alguns assentos estão sendo listados por até US$ 1.000, US$ 2.000, US$ 3.000 e mais de US$ 4.000.

A análise cuidadosa de Caitlin Clark sobre sua estreia na WNBA no jogo Indiana-Dallas

Em contrapartida, os ingressos para outros jogos na mesma noite são significativamente mais baixos. Por exemplo, ingressos para ver o Místicos de Washington hospedar o Liberdade de Nova York custam US$ 35 e os ingressos para ver o Tempestade em Seattle hospedar o Lince de Minnesota estão custando US$ 30 por assento.

Indiana Fever se torna candidato azarão ao título da WNBA

O potencial de Clark ficou à mostra durante sua estreia na pré-temporada, onde ela mostrou suas habilidades com 21 pontos, 3 rebotes e 2 assistências em apenas 28 minutos de jogo. Este desempenho apenas aumentou a expectativa em torno de sua entrada oficial na liga.

Além de Clark, a temporada 2024 da WNBA também contará com a estreia de outros estreantes emocionantes, como Cameron Brink e Angel Reese, que recentemente ganhou as manchetes ao participar do Met Gala. Com a entrada de novos talentos tão promissores na liga, a competição por prêmios está esquentando.

Clark já está sendo apontado como o grande favorito para o prêmio de Estreante do Ano e também é considerado o quarto favorito nas apostas para ganhar o prêmio de MVP da liga.

Além disso, a chegada de Clark elevou a posição do Indiana Fever na liga. Eles agora são considerados candidatos externos ao título da WNBA, com as casas de apostas os colocando como a sexta melhor chance para vencer o campeonato de 2024, atrás de times como o Las Vegas Aces, New York Liberty, Connecticut Sun, Seattle Storm e Dallas Wings.