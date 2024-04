Kirk Cousins ​​​​e Michael Vick dão a Penix Jr. uma ‘boa recepção calorosa’ em Atlanta depois de ser surpreendentemente escolhido pelos Falcons

Michael Penix Jr., a maior surpresa da primeira rodada do draft da NFLrecebeu uma ligação de parabéns de Kirk Cousins ​​​​na quinta à noite, mesmo quando Cousins ​​’ O agente estava questionando o Atlanta Falcons, acrescentando profundidade à sua posição de zagueiro.

Penix descreveu o bate-papo com Cousins como “uma conversa muito boa”, mas não quis dizer o que foi discutido.

Penix pode ter ficado mais animado com a mensagem de texto de sexta-feira de outro quarterback canhoto dos Falcons chamado Michael. Em sua primeira entrevista coletiva em Atlanta depois de ter sido a oitava escolha geral do draft pelos Falcons, Penix sorriu ao falar sobre sua mensagem de Michael Vick.

“Eu definitivamente o observei”, disse Penix sobre Vick, a escolha geral nº 1 no draft de 2001 que jogou com os Falcons até 2006, antes de sua carreira ser interrompida por acusações de brigas de cães e uma pena de prisão.

“Ele era meu quarterback favorito”, disse Penix. “Eu tinha chuteiras Vick quando era criança. … Estou feliz por ter idade suficiente para poder ver aquela época.”

Uma jogada surpresa dos Falcons

Penix assistiu ao draft em sua casa na Flórida. Um grande grupo de familiares, incluindo seus pais, acompanhou Penix no voo de sexta-feira para o centro de treino dos Falcons.

Penix alertou os fãs dos Falcons para não esperarem que ele compartilhasse a velocidade dinâmica de Vick como corredor.

“Não vou dizer que eu e os jogos dele somos iguais”, disse Penix. “Ele criou muito. Sinto que nós dois jogamos a bola muito bem. … Acho que as pessoas o vêem criar jogadas e esquecem que ele tinha um canhão. Ele chutou a bola como se fosse sem esforço.”

Claramente, o poderoso braço esquerdo de Penix foi a principal razão pela qual os Falcons, que deveriam ter como alvo um edge rusher no primeiro round, escolheram o quarterback de Washington um mês depois de assinarem com Cousins ​​um contrato de quatro anos no valor de US$ 180 milhões com US$ 100 milhões garantidos.

Penix, que fará 24 anos como novato, liderou as escolas da FBS com 4.903 jardas e foi o terceiro com 36 passes para touchdown em 2023. Ele ganhou o Prêmio Maxwell como o melhor jogador do país, enquanto o segundo colocado Washington caiu para o melhor classificado Michigan por 34- 13 no jogo do campeonato College Football Playoff.