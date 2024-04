Patrick Mahomes coloca a mão mais baixo do que o normal nas costas de Brittany durante o tapete vermelho

Cenquanto o Chefes de Kansas City o front office estava elaborando um wide receiver rápido Xavier Digno manter Patrick Mahomes feliz em campo, o quarterback aproveitava a vida no Gala do Tempo 100 com esposa Bretanha.

Patrick Mahomes colocando a mão mais baixo do que o normal abraçando Brittany na gala do Time 100

O casal foi capturado em vídeo enquanto tirava fotos no tapete vermelho e os fãs notaram que Patrick estava sendo muito liberal com a mão direita na região lombar da Brittany.

Brittany e Patrick Mahomes brilham na Time 100 Gala

É mais uma demonstração de carinho de Patrick e Brittany, que nunca tiveram medo de demonstrá-lo em público, principalmente fisicamente.

Os dois estão amando a vida nesta entressafra. Seguindo Patrick Super Bowl vencer, o casal feliz tem consistentemente festejado e comemorado nos últimos meses.

Recentemente, eles passaram o fim de semana em Cabo, onde comemoravam o aniversário de uma amiga de longa data de Brittany. Patrick foi convidado para a gala após ser nomeado para o Lista Time 100 das pessoas mais influentes de 2024.