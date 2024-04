Donald Cerrone revela lesão grave se preparando para pilotar o Twisted Steel de Dana White

Donald Cerrone não montará o touro premiado do CEO do UFC, Dana White, em um futuro próximo.

Em preparação para montar o touro Twisted Steel de White em um evento Professional Bull Riders no próximo mês, Cerrone revelou que sofreu uma ruptura total no bíceps durante um treino em um post no Instagram no início desta semana.

“Como vocês sabem, eu estava pronto para cavalgar [Dana White’s Twisted Steel] nas finais mundiais da PBR em 18 de maio”, escreveu Cerrone. “Fui levado às pressas para a cirurgia com 100 por cento de ruptura do bíceps no osso!!! Acho que você mexe com o touro, às vezes você ganha chifres.

“Este não é o fim. Vou me reabilitar e voltar depois disso.”

O competidor de longa data do UFC forneceu uma atualização pós-cirurgia, além de uma descrição dos bastidores de como a lesão ocorreu horas depois – incluindo hematomas desagradáveis ​​no braço machucado.

“Cowboy” se aposentou das competições de MMA após derrota por finalização para Jim Miller no UFC 276, em julho de 2022 – sexta derrota consecutiva de Cerrone. O jogador de 41 anos encerrou a carreira com 55 lutas registradas, sendo 38 no octógono do UFC e outras 10 pelo WEC. Cerrone já disputou o título dos leves do UFC e também dividiu o octógono com nomes como Conor McGregor, Robbie Lawler, Jorge Masvidal, Darren Till, Nate Diaz e inúmeros outros grandes nomes ao longo de seus mais de 11 anos na promoção.