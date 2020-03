A partir desta segunda-feira (23), todos os postos de atendimento presencial estarão fechados e os clientes deverão utilizar os canais digitais para solicitar serviços

Atendendo a uma das principais recomendações do Ministério da Saúde para conter a disseminação do coronavírus no Brasil – que é evitar espaços com aglomerações de pessoas, a Equatorial Energia Alagoas decidiu fechar, por tempo indeterminado, todas as agências e postos de atendimento presenciais a partir desta segunda-feira (23/03), até que a situação esteja controlada.

Com essa medida, a Equatorial reforça a seus clientes a orientação de solicitarem os serviços e atendimentos emergenciais pelos canais digitais de atendimento. Todos os canais digitais funcionam 24 horas por dia, 7 dias por semana e são gratuitos.

O presidente da Equatorial Alagoas, Humberto Soares, destaca que a distribuidora presta um serviço essencial para a população, que é indispensável, principalmente nesse momento atual, em que a recomendação é para não sair de casa. “Estamos seguindo todas as recomendações dos órgãos de saúde para reforçar este cuidado e prevenção. Não deixaremos os clientes sem alternativas, por isso disponibilizamos em nossos canais digitais diversos serviços. Por esses canais, é possível fazer as solicitações, na comodidade do lar. Reafirmamos nosso compromisso com a sociedade alagoana e todo nosso foco de trabalho está voltado para manter a operação da rede elétrica e assegurar energia a hospitais, centros de saúde e toda a população”, afirma o presidente.

Relembre os canais digitais da Equatorial Alagoas:

ASSISTENTE VIRTUAL NO WHATSAPP – CLARA

A Clara, assistente virtual, realiza serviços dentro do WhatsApp, em qualquer dia, em qualquer horário. Ela funciona com inteligência artificial e basta salvar o número (82) 2126-9200 no celular e chamar por mensagem de texto a Clara pelo WhatsApp.

· Informar falta de energia

· Solicitação de religação de energia

· Consultar débitos

· Código de barra para pagamentos

SITE – WWW.EQUATORIALENERGIA.COM.BR

· Geração de segunda via de conta

CENTRAL DE ATENDIMENTO 0800 082 0196

Com ligação gratuita para todo o estado, a Central atende em qualquer dia e qualquer hora, basta ligar para o número 0800 082 0196.

Para agilizar o atendimento em todos os canais é importante informar o número do código único, CPF ou CNPJ do titular do imóvel, cadastrado na Equatorial.

Energia: um serviço essencial

Vale frisar que, nesse momento, todos os esforços da Equatorial Alagoas estão concentrados para manter o sistema elétrico funcionando com qualidade e continuidade, preservando um serviço essencial à população. A empresa tem adotado medidas para proteger tanto os colaboradores quanto os clientes, implantando ações de prevenção ao coronavírus e seguindo as orientações dos órgãos de saúde mundial, nacional e local.

Assessoria de Imprensa da Equatorial Energia Alagoas