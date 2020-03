Coronavírus: Como otimizar os estudos durante o isolamento social?

Por conta da disseminação do coronavírus, o Ministério da Saúde recomendou como forma de contenção do vírus, na quinta-feira (12), o isolamento social. Diante disso, alguns concursos previstos para realização nos próximos dias foram suspensos e/ou adiados. Contudo, o Notícias Concursos apresenta algumas dicas de como otimizar os estudos durante o isolamento social para os concurseiros não perderem a produtividade e o foco nos seus estudos:

1 – DEFINA PRIORIDADES: Tenha foco no seu objetivo, trace metas e faça seu planejamento. Você pode listar os assuntos mais importantes ou aqueles em que tem maior dificuldade e priorizá-los.

2 – ESCUTE PODCASTS: Um podcast é como um programa de rádio, onde os conteúdos são disponibilizados gratuitamente em diversas plataformas digitais e podem ser escutados quando e onde você quiser. Os podcasts podem ser temáticos ou trazer debates sobre os mais diversos assuntos. Selecione o assunto do seu interesse e aproveite. A RÁDIO NOTÍCIAS CONCURSOS no Spotify apresenta vários episódios para vocês.

3 – PRATIQUE IDIOMAS: Com esse tempo você pode aproveitar para rever conteúdos, praticar e estudar algo novo. Como cursos online de libras e inglês.

4 – ASSISTA FILMES E DOCUMENTÁRIOS: Aproveite para relaxar um pouco assistindo filmes e documentários que agreguem conhecimentos e possam trazer reflexões e estímulos para a sua vida. O documentário brasileiro “Quanto tempo o tempo tem”, disponível na Netflix, dirigido por Adriana L. Dutra, estimula uma reflexão sobre a vida que levamos e entrevista diversos especialistas que explicam o conceito de tempo nas diferentes civilizações, e também comentam porque alguns de nós nunca temos tempo suficiente.

5 – FAÇA CURSOS ONLINES: Uma excelente oportunidade para adquirir conhecimentos e conseguir certificados com cargas horárias complementares. A página do PENSAR CURSOS disponibiliza mais de 400 cursos onlines e gratuitos, com certificados.

6 – ASSISTA TEDTALKS: Os TEDTalks são palestras ministradas por políticos, artistas e especialistas reconhecidos internacionalmente. As palestras sobre os vários temas podem ser assistidas em mais de 90 idiomas. Uma das sugestões é o TED chamado “O poder da vulnerabilidade”, ministrado por Brené Brown, pesquisadora na Universidade de Houston e estudiosa de temas como vulnerabilidade, coragem e vergonha. A palestra discute a importância de se conectar emocionalmente com outras pessoas em qualquer esfera da vida, inclusive no trabalho. Nesta palestra, a professora Brown explica o que descobriu em mais de uma década de pesquisa sobre laços afetivos entre seres humanos. O recado é simples, mas (muito) necessário: a empatia é fundamental para enxergar a humanidade nos outros e em si mesmo.