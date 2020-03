Jornalista do Piauí participa do rodízio de apresentadores do Jornal Nacional

O jornalista piauiense Marcelo Magno, apresentador no rodízio do Jornal Nacional, está internado por causa do coronavírus. A TV Clube, afiliada da Rede Globo, onde ele trabalha, informou que Magno está internado há quatro dias.

Segundo o último boletim médico divulgado, o jornalista respira com ventilação mecânica. Magno está na UTI.

O primeiro teste de Marcelo para covid-19 deu negativo, mas uma contraprova foi realizada. O apresentador do JN é um dos três pacientes com coronavírus no Piauí. No estado, são 65 casos sob suspeita para a covid-19.

“Piauí teve três confirmações de coronavírus. Um proveniente do Rio de Janeiro, outro de São Paulo e um terceiro com transmissão no Piauí já após chegada de São Paulo. Além dos cuidados com os pacientes, estamos adotando procedimentos do mapa dos contatos de cada um e busca ativa, para isolamento social e medidas cabíveis”, destacou Florentino Neto, secretário estadual da Saúde.

Fonte: Correio24Horas