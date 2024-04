Irã suspende e multa seu goleiro internacional após ele abraçar uma mulher no final de uma partida

Hossein Hosseini, IrãO goleiro internacional do Irã foi suspenso e multado pela Federação Iraniana de Futebol depois de abraçar uma torcedora que pulou no campo do Estádio Arak após a partida da Liga Pro do Irã entre Esteghlal Teerã e Arak de alumínio.

A fã, que usava hijab, conseguiu alcançar Hossein Hosseini, que a abraçou brevemente e a acalmou.

Irã lança ataque contra Israel com drones carregados de explosivosTwitter

Agentes de segurança tomaram Esteghlal FC goleiro para o vestiário enquanto a mulher voltava para a arquibancada.

O diário ‘Khabar Varzeshi’ informa que Hossein Hosseini, que soma 11 internacionalizações pelo Irão, foi suspenso por um jogo e multado em 4.400 euros por “mau comportamento para com os agentes de segurança do jogo”.

A morte de Sahar Khodayaria “garota azul”, mudou a história do futebol no Irã

Em 2019, as mulheres regressaram aos estádios de futebol na República Islâmica do Irão, após uma proibição de 40 anos.

As regras foram alteradas após a morte de Sahar Khodayari, de 29 anos, que se explodiu ao saber que poderia ser condenada a seis meses de prisão por tentar entrar num estádio de futebol disfarçada de homem para assistir ao jogo entre Esteghlal e Emirados Árabes Unidos. clube Al-Ain.

Khodayariconhecida como a “garota azul” pelas cores de seu time, Esteghlalpassou dois dias na prisão de Gharchak por causa disso e foi libertada enquanto aguardava julgamento, mas, quando soube que poderia enfrentar uma sentença de seis meses de prisão, ateou fogo a si mesma.

Depois de sofrer queimaduras em 90 por cento do corpo, a jovem faleceu num hospital de Teerão, a 9 de Setembro de 2019, e a sua morte, além de a tornar num símbolo da luta pela igualdade, provocou inúmeras reacções, nomeadamente de FIFA.

Seu presidente, Gianni Infantinoanunciou em 22 de Setembro que o Irão permitirá a entrada de mulheres no Estádio Azadi na quinta para assistir ao 2022 Copa do Mundo qualificação entre Irã e Camboja.