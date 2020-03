Declaração de que professores em Piaçabuçu não tem diploma causa polêmica

Um vídeo postado no story do instagram da irmã do vereador Kayro Castro, pré-candidato a prefeito, causou um verdadeiro reboliço nesta sexta-feira, 13, em Piaçabuçu. O vídeo mostra uma reunião em que na oportunidade um jovem expõe sua opinião em relação a educação municipal, fazendo diversas insinuações, entre elas, a de que professores não têm nem diploma.

Após a postagem feita por Kelma Castro, o vídeo rapidamente se espalhou pelos grupos de whatsapp e gerou polêmica, justamente pela afirmação de que “tem muito professor não capacitado pra dar aula, sem diploma nem nada e nisso quem paga é o aluno”. A fala de um jovem que estava participando da reunião causou indignação em muitos educadores da rede municipal de ensino que foram tomados de surpresa com a afirmação do jovem.

Através das redes sociais o contraponto de pessoas ligadas à Secretaria Municipal de Educação, foi rápido e com informações inclusive dando conta que a grande maioria dos educadores do município, além de possuírem graduação que os habilita para estarem na sala de aula, ainda se aperfeiçoaram com o curso de pedagogia, estabelecendo uma rede de profissionais prontos para avançar nos números do IDEB.

A sexta-feira é 13, mas quando o assunto é educação e saúde não podemos torcer pelo azar de qualquer que seja a gestão, porque no final das contas quem realmente paga é o aluno. Serviços essenciais são de interesse coletivo e devem estar acima dos interesses pessoais, pois em ano eleitoral devemos ter muito cuidado com afirmações aproveitadas de qualquer forma visando um fim político, pois o efeito reverso é grande e pode levar ao azar de atirar no próprio pé.