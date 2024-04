Hayley Williams, do Paramore, só elogia ‘The Tortured Poets Department’ de Taylor Swift

O novo álbum de Taylor Swift, ‘The Tortured Poets Department’, tem sido um tema de debate entre os críticos musicais e publicações. No entanto o sucesso inegável do álbum refletido nos números de streaming e no fervor de seus fãs catapultou-o para o ranking dos lançamentos de álbuns de maior sucesso na história recente.

Um fã notável do álbum é a vocalista do Paramore, Hayley Williams. Em uma postagem recente no Instagram Stories, ela compartilhou sua playlist de músicas da semana, com destaque para ‘The Tortured Poets Department’ e expressando sua admiração por isso.

Williams postou.

Me conquistou apenas contando histórias, meu amigo. Cada um de nós conhece esse tipo de sofrimento! É tão impressionante para mim como as palavras de Taylor se tornam específicas e coloridas sem nunca perder o fio condutor universal. Estou tão pronto para ser companheiros de turnê. Hayley Williams

Hayley Williams e Taylor Swift se conheceram em 2008 no Grammy e continuam amigas desde então. A amizade deles cresceu tão forte que Paramore, a banda liderada por Williams, abrirá para Swift durante a etapa europeia de sua bem-sucedida ‘The Eras Tour’, que está marcada para começar em 9 de maio em Paris.

TTPD quebrou alguns recordes

O lançamento de TTPD foi um dos mais bem-sucedidos da história recente da música, especialmente comercialmente, pois foi um grande sucesso, principalmente em plataformas de streaming. Segundo a Billboard, tornou-se o álbum mais transmitido em um único dia em 2024 no Spotify, segundo a empresa.

De acordo com os números, o TTPD ultrapassou o último álbum de Beyoncé, Cowboy Carter, que acumulou 300,41 milhões de streams em sua primeira semana no Spotify, número que o novo álbum de Swift pode superar.