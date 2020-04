9 pessoas estão curadas, segundo o protocolo do do Ministério da Saúde

A Secretaria de Estado da Saúde (Sesau) informa, nesta terça-feira (31/03), que Alagoas tem 18 casos confirmados da Covid-19. Os dados constam do Boletim Epidemiológico 25, que aponta, ainda, a confirmação do primeiro óbito em razão no novo Coronavírus, segundo apontou exame realizado pelo Laboratório Central de Alagoas (Lacen/AL).

A vítima é do sexo masculino, tem 64 anos e morreu na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do bairro Trapiche, em Maceió, onde estava internada. Ainda de acordo com o boletim epidemiológico, o aposentado era diabético e seus familiares estão em isolamento domiciliar, sendo monitoradas pelo Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde (CIEVS).

Conforme a Sesau, dos casos confirmados em Alagoas, 14 residem no Estado, sendo 13 em Maceió, e um em Porto Real do Colégio. Das outras quatro pessoas que testaram positivo para a Covid-19, duas moram no Rio de Janeiro e duas em Brasília.

Com relação aos casos descartados por meio de exames laboratoriais, o Boletim Epidemiológico do Cievs informa que são 301. Quanto aos casos em investigação para a Covid-19, Alagoas tem 343.

Cura – A boa notícia é que, dos 18 casos confirmados em Alagoas para a Covid-19, nove já finalizaram o isolamento domiciliar e não apresentam mais sintomas da doença. Isso significa, pelo Protocolo do Ministério da Saúde (MS), que estão curados.

