Mike Perry nocauteia Thiago Alves em 60 segundos e grita ‘gordo p * tch’ Darren Till no BFKC KnuckleMania 4

Mike Perry não é pago por hora.

O atual “Rei da Violência” poliu sua coroa na noite de sábado com um nocaute de 60 segundos sobre o ex-campeão Thiago Alves para encerrar o BKFC KnuckleMania 4 de Los Angeles.

Naquela que foi considerada sua luta mais difícil até o momento, Perry passou por Alves de forma impressionante. Perry saiu furioso dos portões e jogou bombas no veterano do American Top Team desde o sino de abertura. Alves nunca se acomodou em nenhum tipo de ritmo, com Perry tentando agressivamente derrubá-lo a cada soco que desferia.

Enquanto Alves recuava em direção às cordas, Perry desferiu uma série de golpes, incluindo uma brutal mão esquerda que atingiu o brasileiro e o jogou no chão.

Alves lutou para se levantar, mas venceu a contagem de 10 do árbitro Dan Miragliotta. Quando o árbitro pediu que Alves levantasse as mãos para provar que estava pronto para continuar, o veterano do UFC ainda estava com as pernas de borracha, e isso foi o suficiente para encerrar a luta.

Perry imediatamente começou a comemorar ao chegar a 5 a 0 no boxe sem luvas, com sua terceira paralisação consecutiva após derrubar Luke Rockhold e Eddie Alvarez em suas duas apresentações anteriores.

“Minha luta mais fácil até agora, como eu disse que seria”, gritou Perry após a vitória. “Eu sou o rei indiscutível da luta livre. Eu sou o número 1 libra por libra. Foda-se quem pensa diferente. Eu sou o rei nesta cadela.

“Venha me ver, mano. Se você quiser a fumaça, se quiser o dinheiro – eu quero toda a fumaça e todo o dinheiro!”

Com a sua última vitória, Perry continua a consolidar-se como a cara do BKFC e sem dúvida a maior atração da promoção. Seu único problema agora pode ser encontrar concorrência, mas ele já tem uma ideia para a próxima luta.

“Darren Till, sua vadia gorda, venha aqui ou irei para o Reino Unido”, disse Perry. “Nate Diaz brigou com Jorge Masvidal, alguma merda da costa leste versus costa oeste, jogue as mãos. Eu teria pedido um confronto direto, mas ele teria me dito para me enfrentar, filho da puta, então grite para ele.

Antes da noite de sábado, Perry afirmou que Till recusou uma oferta de US$ 2 milhões para lutar com ele no BKFC depois que ambos provocaram uma luta por vários anos, desde quando competiram no UFC.

Quanto a Diaz, ele esteve presente no card do BKFC no sábado, mas tem seus próprios assuntos planejando uma luta de boxe contra Jorge Masvidal.

Perry pode conseguir ajuda para atrair algum poder estelar para sua próxima luta depois que Conor McGregor se tornar co-proprietário do BKFC. Com o tipo de atração e atenção que McGregor comanda, Perry pode fazer com que Till ou outro grande nome aceite a oferta para enfrentá-lo no BKFC ainda este ano.