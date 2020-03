No final da noite desta sexta-feira, 13 de março, as equipes da 3ª Companhia da Polícia Militar e guarnição policial de Porto Colégio, todas pertencentes ao 11º BPM, foram acionadas após terem a informação que um homem teria sido gravemente por disparos de arma de fogo no município de Igreja Nova, interior de Alagoas.

De acordo com informações da polícia, Vítor Luiz da Silva, 28 anos de idade, deu entrada no hospital municipal, na companhia de testemunhas, que presenciaram o atentado contra a vida dele, feita por disparos de arma de fogo. Vitor não resistiu aos ferimentos e veio falecer no pronto-socorro do referido hospital.

Não foi divulgado como foi a ação criminosa que culminou na morte da vítima.

Da Redação