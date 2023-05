Emancipação Política de Igreja Nova terá passeio ciclístico e Copa de Futebol Amador

Os festejos em alusão aos 131 anos de Emancipação Política de Igreja Nova que acontece de 11 a 16 de maio, contará com passeio ciclístico e também copa amadora de futebol.

O passeio ciclístico deve reunir centenas de atletas com concentração às 7 horas na Praça Frei Clemente Sagan, com café da manhã oferecido aos ciclistas que sairão do Mirante São Gonçalo – Riacho Doce, com parada nos Povoados Conceição e Sete Casas de onde voltará para a cidade.

Já o campeonato amador de futebol terá a sua final iniciada a partir das 13 horas no Campo Ferreirão.