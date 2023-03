Prefeitura de Igreja Nova firma parceria com SENAR/AL

A prefeita Vera Dantas juntamente com o secretário de Agricultura, José Vanderlei Dantas, o Coordenador Técnico, Edvaldo Muniz e a secretária de Assistência Social, Rosenilda Santos, reuniram-se na manhã desta segunda-feira (06), com o presidente do SENAR/AL, Álvaro Almeida, para firmarem uma parceria que beneficiará os produtores igreja-novenses com assistência técnica e cursos profissionalizantes.

Na oportunidade a prefeita Vera e os secretários municipais, apresentaram as demandas do município ao superintendente adjunto, Anderson Soares e à gerente técnica, Graziela Freitas. A reunião contou com a presença da Diretora de Finanças do Sebrae, Juliana Almeida, que falou de possíveis ações no município. O encontro também contou com a presença do ex-prefeito de Igreja Nova, Neiwton Silva.

A parceria entre Prefeitura de Igreja Nova e SENAR/AL, possibilitará a oferta de dois tipos de cursos, sendo eles, “Formação para Profissionalização Rural” e “Promoção Social”, além do serviço de assistência técnica para produtores. “Saímos da reunião com a certeza de que esta parceria renderá bons frutos para o nosso município de Igreja Nova”, enfatizou a prefeita Vera Dantas.