Operação da Polícia Civil de Alagoas e Sergipe desarticula quadrilha que atuava em Penedo, Coruripe e Igreja Nova

A ação bem-sucedida foi resultado de uma investigação de seis meses e culminou na prisão de metade do bando criminoso

Nas primeiras horas desta madrugada, a equipe da Delegacia Regional de Penedo, de Alagoas, acompanhada pela Polícia Civil de Sergipe, realizou uma importante operação na cidade de Aracaju. Com total apoio do COPE (Centro de Operações Policiais Especiais), foram cumpridos mandados de prisão e busca e apreensão contra uma quadrilha responsável por uma série de assaltos a usinas e residências na região.

Esta operação é fruto de uma investigação de seis meses, iniciada após os crimes que ocorriam há quase dois anos em diversas localidades, incluindo usinas, casas de bomba e a Codevasf, nas cidades de Igreja Nova, Penedo e Coruripe. “Essa investigação levou seis meses para ser concluída e hoje culminou com o cumprimento desses mandados. Foram três pessoas presas”, afirmou o Delegado Regional de Penedo, Dr. Rômulo Andrade.

A operação, que aconteceu nos Conjuntos Jardins e Albano Franco, foi liderada pelo Delegado Regional de Penedo, Rômulo Andrade, e pelo Dr. Hilton da COPE de Sergipe. As autoridades trabalharam em conjunto para cumprir quatro mandados de prisão, após uma investigação iniciada pela Delegacia de Penedo.

“O trabalho investigativo foi crucial para identificar, qualificar e localizar esses envolvidos”, afirmou um dos policiais que participou da operação. De acordo com ele, todos os membros da quadrilha têm antecedentes criminais e são investigados por crimes cometidos não só em Alagoas, mas também em Sergipe.

As vítimas dos assaltos, que se estendem por mais de um ano, incluem várias usinas e empresas na região do Baixo de São Francisco. As autoridades acreditam que a ação de hoje desarticulou uma parte importante da quadrilha, mas as investigações continuarão para prender o restante do grupo e possíveis outras quadrilhas que cometem esse tipo de crime no estado de Alagoas.

Apesar do sucesso na operação, dois integrantes da quadrilha conseguiram evadir-se e não foram localizados neste momento. No entanto, as autoridades garantem que as investigações continuarão para capturar esses fugitivos. “Conseguimos desarticular essa quadrilha, cumprimos mandados de busca e apreensão e foram apreendidos diversos celulares e equipamentos que serão agora analisados pela nossa equipe de inteligência”, acrescentou o Dr. Andrade, ressaltando a importância desta ação no combate ao crime organizado.

A operação realizada na cidade de Aracaju representa uma vitória significativa para as forças de segurança pública. O êxito da ação conjunta entre as polícias civis de Alagoas e Sergipe demonstra a eficácia da cooperação inter-estadual no combate ao crime e ressalta o compromisso dessas instituições em proteger as comunidades que servem.

Enquanto a investigação continua, a esperança é que a prisão desses integrantes e a análise do material apreendido possam fornecer informações valiosas que levem à captura dos membros restantes do bando criminoso e a possíveis quadrilhas associadas, reforçando a segurança em todo o litoral sul de Alagoas e Sergipe.

Os assaltos a usinas em Alagoas causaram prejuízos estimados em cerca de R$ 1 milhão. As investigações, conduzidas pelo Delegado Rômulo Andrade, da Delegacia Regional de Penedo, e pelo Diretor Igor Diego, da DEIC, continuaram na busca pelos três criminosos ainda foragidos. As usinas Marituba, Caeté, Coruripe, Pindorama, Triunfo e Seresta foram identificadas como vítimas deste grupo criminoso, que atuou por mais de um ano.

Da Redação do Boa Informação