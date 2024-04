Penedo imuniza mais de 8 mil animais e atinge a meta de vacinação antirrábica

A Prefeitura de Penedo atingiu a meta de vacinação da Campanha de Vacinação Antirrábica, alcançando 80,2% da meta definida pelo Ministério da Saúde. A ação teve o objetivo de imunizar o maior número de cães e gatos para que fiquem protegidos contra a raiva, vacinando 8.056 animais.

Durante o período de 01 a 06 de abril a campanha foi realizada na zona rural e o Dia D na cidade no dia 06. A Secretaria Municipal de Saúde (SEMS) ainda realizou até o dia 23 de abril a chamada ‘repescagem’, vacinando os animais no Laboratório de Endemias no Centro de Saúde III, antigo SESP, e realizando busca ativa com as solicitações do Posto Volante e com a equipe de combate ao Calazar.

“Mais uma vez alcançamos a meta de 80% de imunização antirrábica para a população animal domiciliada da nossa cidade. Quero agradecer a toda a equipe que fez esse trabalho possível e aos tutores que levaram seus animais para se protegerem contra essa doença, tão grave, mas evitável com a vacinação”, disse a Diretora de Vigilância Epidemiológica, Isabelle Souza.

Os tutores que ainda não conseguiram vacinar seus animais de estimação através do posto volante, a imunização ainda pode ser solicitada até 29 de abril no Laboratório de Endemias, localizado no Centro de Saúde III, no antigo Sesp. Sendo que a vacinação pelos postos volantes poderá ser feita até o dia 06 de maio.

A raiva é transmitida por um vírus mortal tanto para o homem como para o animal, atingindo o sistema nervoso central, levando ao óbito após curta evolução dos sintomas. A SEMS segue seu excelente trabalho de atingir a meta nos últimos anos. Em 2021 foram 86,1% e em 2023 foram 82,0% dos animais vacinados.

Texto e fotos Gabriela Flores – jornalista e social midia SEMS