A Prefeitura de Palmeira dos Índios, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (SMS) e do setor de Vigilância em Saúde, informa que o resultado do primeiro caso notificado do município testou não detectável (negativo). A SMS foi informada às 8:40h, pelo Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde (Cievs) da Secretaria de Estado da Saúde de Alagoas (Sesau).

O Comitê Municipal de Enfrentamento esteve reunido pela manhã para adotarem mais medidas preventivas em diversos setores, como comércio e turismo, e para a população.

Fonte: Estadão Alagoas