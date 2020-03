Suspeito de adquirir droga no Paraguai e transportar para Alagoas é preso em Maceió

Mais um suspeito de adquirir droga no Paraguai e transportar para Alagoas, além de atirar em delegacia no Mato Grosso, foi preso neste domingo (8), em Maceió.

A operação conjunta das forças de segurança mobilizou policiais da Polícia Federal (PF), Polícia Rodoviária Federal (PRF), Grupo de Investigação da Delegacia Geral da Polícia Civil (GIDG/PC), Força Tática do Batalhão de Polícia de Guarda (BPGd) e da Delegacia de Nova Mutum, no Mato Grosso.

O homem, que tinha prisão preventiva decretada, foi localizado e preso, na Rua Senador Teotônio Vilela, no bairro Village Campestre.

Ele é suspeito também de ter deflagrado tiros contra a Delegacia de Nova Mutum (MT).

No sábado (7), os policiais já haviam prendido um homem de 37 anos, em cumprimento a mandado de prisão expedido pela Justiço do Estado do Mato Grosso, também acusado de atirar contra a delegacia de Nova Mutum.

Esta prisão foi realizada na feira da cidade de Murici, na Zona da Mata alagoana. De acordo com agentes da GIDG, o detido também é suspeito de pegar droga no Paraguai e trazer para Alagoas.

Após a prisão, ele foi encaminhado para a Delegacia Regional de União dos Palmares para a confecção de procedimentos policiais cabíveis.

Fonte: Assessoria PC-AL