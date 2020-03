Próximas etapas do Sisu serão retomadas com o restabelecimento do calendário acadêmico

A Pró-reitoria de Graduação (Prograd) e o Núcleo Executivo de Processos Seletivos (Neps/Copeve) da Universidade Federal de Alagoas divulgaram nota técnica informando sobre o adiamento, por tempo indeterminado, das confirmações de matrícula e próximas etapas do Processo Seletivo SiSU 2020.1 – Edital Nº 02/2020, 21 de janeiro de 2020. A medida é em virtude do plano de contingenciamento da Ufal contra a ameaça do vírus COVID-19 (Coronavírus). A confirmação de matrícula e demais etapas serão retomadas, sem prejuízos aos candidatos, com o início das aulas e o restabelecimento do calendário acadêmico. Confira abaixo nota completa. Mais informações aqui ou no e-mail [email protected]