Boletim da SESAU desta quinta-feira, 30 de abril, somou 1.045 casos confirmados do novo coronavírus em Alagoas, sendo 47 óbitos e 518 casos em investigação.

A cidade de Penedo ainda continua com 1 caso confirmado, devido ao boletim ser datado às 12h desta quinta.

No período entre 26/02 e 30/4/2020 foram notificados 3.134 casos. Desses, 1.569 foram descartados por critério laboratorial e 2 por critério clínico-epidemiológico. Os confirmados por critério laboratorial somam 1.045 e 518 estão em investigação.

O MS informa que no Brasil já foram confirmados 78.162 em todos os Estados e no Distrito Federal, e 5.466 óbitos em todas as 27 Unidades Federadas (atualizado em: 29/04/2020 às16h50).

Casos confirmados em 41 cidades alagoanas:

Anadia 1

Arapiraca 18

Atalaia 1

Batalha 2

Boca da Mata 1

Barra de Santo Antônio 1

Barra de São Miguel 4

Branquinha 1

Capela 1

Coruripe 2

Delmiro Gouveia 1

Junqueiro 2

Ibateguara 1

Limoeiro de Anadia 1

Lagoa da Canoa 1

Maceió 853

Maragogi 5

Marechal Deodoro 30

Maribondo 2

Matriz do Camaragibe 1

Murici 20

Novo Lino 1

Olho D’Água das Flores 1

Palestina 1

Palmeira dos Índios 11

Paripueira 1

Paulo Jacinto 1

Penedo 1

Piaçabuçu 2

Pilar 4

Porto Calvo 2

Porto Real do Colégio 1

Rio Largo 24

Santa Luzia do Norte 5

São Miguel dos Campos 5

São Miguel dos Milagres 2

São Sebastião 3

Satuba 12

Taquarana 2

União Dos Palmares 5

Viçosa 1

Total 1.034 que residem no estado, os outros casos foram de turistas que frequentaram o estado alagoano.

