Áudio mentiroso ataca servidores da Casa Maternal e causa revolta em Piaçabuçu

Um áudio mentiroso e agressivo que circulou na noite desta terça-feira, 21, nos grupos de Whatsapp de Piaçabuçu, com palavras de baixo calão direcionadas aos servidores e principalmente as funcionárias da Casa Maternal Mãe Luiza, sediada na cidade ribeirinha, provocou revolta nas agredidas e na população de forma em geral que conhece o trabalho de muitas profissionais que ali desempenham suas funções diariamente.

A direção da Casa Maternal que descartou as informações do áudio após ouvir a mãe da suposta vítima citada, também já adotou as medidas legais para que o responsável responda na justiça as inverdades e agressões praticadas. A direção também publicou uma nota de esclarecimento e repúdio.

OUÇA O ÁUDIO

Nota de esclarecimento e repúdio

A direção administrativa, médica e de Enfermagem da casa maternal mãe Luiza, vem respeitosamente esclarecer a população em geral que por volta das 18:45h recebemos um áudio relatando que um paciente encontrava se próximo a um estabelecimento comercial situado na Rua Manoel Andrade Sales, encontrava se “chorando de dor” e não foi atendido na casa maternal pois os profissionais relataram que ele não iria ser atendido pois era ordem do prefeito não atender ninguém.

O dono do estabelecimento de forma pejorativa e com palavras de baixo calão, grava um áudio relatando essa situação e da forma errada, além de desrespeitar literalmente todos os profissionais de saúde daquele setor.

Vamos aos fatos:

Imediatamente a Ambulância foi acionada a abordar o Paciente que encontrava se em casa e chegou a casa maternal acompanhado de sua genitora, onde a mesma relatou que o assunto não procedia e sequer, o mesmo havia procurado Atendimento na casa maternal. O Paciente foi atendido, medicado e liberado com melhora.

Com relação aos Profissionais da Casa Maternal, convém ressaltar que:

Saímos de nossas casas para trabalhar em prol da saúde da população.

Trabalhamos de forma humanizada, com responsabilidade e respeito aos nossos pacientes;

Merecemos Respeito pois além de estarmos na linha de frente da saúde de todo Piaçabuçense, exercemos um serviço essencial onde muita das vezes deixamos nossas famílias em casa, trabalhamos fins de semanas e feriados, passamos noites e noites em claro tudo isso pelo bem comum de uma assistência digna e humanizada para os nossos paciente;

Sempre estamos nos capacitando para aperfeiçoar nossos conhecimentos na arte de cuidar.

Portanto não somos nenhum ” vagabundos” merecemos RESPEITO, pois mediante o cenário que estamos enfrentando em meio a uma pandemia, estamos sempre dispostos e atentos para atender os nossos pacientes!